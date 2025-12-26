DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 27. DECEMBAR: Ovna očekuju rasprave u porodici, Lava problemi na putovanjima, Vodoliju sukobi s nadređenima

SAZNAJTE šta vas u subotu, 27. decembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto Pixabay free images

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Mesec u vašem znaku čini vas borbenijim i ambicioznijim, ali vam donosi i rasprave s članovima porodice naročito muškarcima. Neplanirani troškovi. Romansa na putu ili predavanju. Strastveni susret sa Strelcem. Oprez u saobraćaju.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Aspekti Merkura, koji upravlja vašim finansijama, nepovoljno utiču na ishod poslovnih dogovora. Trzavice sa partnerom zbog preterivanja s troškovima. Mesec u kući ograničenja čini vas pomalo depresivnim.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Pozicija vašeg vladaoca Merkura, planete komunikacija i trgovine, nepovoljno utiče na dogovor o nekretninama ili privatnom biznisu. Mesec u kući društvenog života donosi vam brojne susrete i poznanstva.

Rak (22. 6 - 22. 7)

S vašim vladaocem Mesecom u kući karijere i Marsom u kući kreativnosti, mogući su sukobi s nadređenima, naročito sa muškarcima. Prijatni zajednički trenuci s ljubavnim partnerom. Osetljiv želudac.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Mesec u devetoj kući obrazuje napet aspekt sa Marsom, planetom akcije ali sukoba donoseći vam probleme na ispitima i putovanjima, sa strancima ili pravnim aktima. Zajednički put s emotivnim partnerom. Susret s Lavom.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Aspekti Meseca i vašeg vladaoca Merkura koji upravlja i vašom karijerom upozoravaju na oprez sa finansijama i kreditima. Problemi u javnim delatnostima, saradnji sa strancima, na ispitima i u sudskim sporovima.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Finansijski dobici pre podne a vanredni troškovi u večernjim satima. Kvadrat Meseca i Marsa upozorava na probleme u javnim delatnostima, sa nekretninama, trgovini na berzi. Manji konflikt s emotivnim ili poslovnim partnerom.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Sa Mesecom u kući privatnog biznisa pod uticajem vašeg vladaoca Marsa budite oprezniji na putovanjima, u trgovini, prodaji ili izdavnju nekretnina. Odnos s emotivnim partnerom može se naći na testu strpljenja. Pazite se za volanom.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Mesec u petoj kući donosi vam susret s umetnikom ili sportistom. Kvadrat Meseca i Merkura, koji upravlja partnerskim odnosima, upozorava na probleme s ljubavnim ili poslovnim partnerom. Nesanica.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Nervira vas što nadređeni ne pokazuju dovoljno sluha za vaše ideje i predloge. Promena plana ili konflikt s prijateljem. Manje nesuglasice s ljubavnim partnerom. Ulazak Meseca u četvrtu kuću upozorava na svađe s ženama u porodici.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Kvadrat Marsa u kući ograničenja i Merkura donosi konflikte s autoritetima, nadređenima ili roditeljima. Mesec blizu Neptuna u trećoj kući upozorava na oprez u saobraćaju. Susret sa starom simpatijom. Osetljivi zglobovi.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Kontakt s nekim ko živi u inostranstvu donosi vam neočekivanu vest koja vas može zateći nespremne. Imate podršku Bika. Susret sa starom simpatijom. Nagle reakcije u ljubavi. Dodatni oprez u saobraćaju.