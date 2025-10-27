STARI DUGOVI STIŽU NA NAPLATU Astro savet za ponedeljak, 27. oktobar: Evo koja 4 znaka očekuju neprijatna iznenađenja u ljubavi
IZAZOVNI aspekti koje Mesec u poslovičnom Jarcu danas pravi s retrogradnim Neptunom u impulsivnom Ovnu, Venerom, planetom novca, u hedonističkoj Vagi i Uranom, planetom iznenađenja, u lepršavim, vazdušnim Blizancima, danas upozoravaju na dodatni oprez s finansijama.
Pošto je Uran u retrogradnom hodu, to vam može doneti i neke stare dugove na naplatu, dok Venera, jaka u znaku kojim vlada, može biti raspoložena da troši novac na nepotrebne stvari. Retro-Neptun zbunjuje Mesec u Jarcu, koji voli da zna na čemu je, ali u kvadratu s Neptunom može da bude sklon zabludama.
U ljubavi, ovi aspekti mogu doneti neprijatna iznenađenja i erotsko hlađenje prema partneru. Najviše su na udaru kardinalni znaci - Jarčevi, Rakovi, Vage i Ovnovi.
Preporučujemo
KINESKI HOROSKOP ZA NOVEMBAR: Čudan preokret u ljubavi doživeće ovaj horoskopski znak
26. 10. 2025. u 22:28
KAKVA JE VAŠA VEZA, ILI BRAK? Astro "Novosti": Evo šta otkriva horoskop
26. 10. 2025. u 13:00
ŠOK U NjUJORKU: Pogledajte šta je Putinov specijalni izaslanik doneo na razgovore sa SAD (FOTO)
SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev doneo je na razgovore sa zvaničnicima u Sjedinjenim Američkim Državama bombone koje na omotima imaju Putinove citate.
26. 10. 2025. u 17:16
ŠTA SE DEŠAVA U POKROVSKU? Situacija za Ukrajinu je mnogo gora nego na mapama, Sirski pobesneo
RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti opkoljen, dok njegovi generali tvrde da je u gradu i okolini blokirano više od pet hiljada ukrajinskih vojnika.
26. 10. 2025. u 18:54
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)