STARI DUGOVI STIŽU NA NAPLATU Astro savet za ponedeljak, 27. oktobar: Evo koja 4 znaka očekuju neprijatna iznenađenja u ljubavi

Marina Jungić Milošević, astrolog

27. 10. 2025. u 07:30

IZAZOVNI aspekti koje Mesec u poslovičnom Jarcu danas pravi s retrogradnim Neptunom u impulsivnom Ovnu, Venerom, planetom novca, u hedonističkoj Vagi i Uranom, planetom iznenađenja, u lepršavim, vazdušnim Blizancima, danas upozoravaju na dodatni oprez s finansijama.

Pošto je Uran u retrogradnom hodu, to vam može doneti i neke stare dugove na naplatu, dok Venera, jaka u znaku kojim vlada, može biti raspoložena da troši novac na nepotrebne stvari. Retro-Neptun zbunjuje Mesec u Jarcu, koji voli da zna na čemu je, ali u kvadratu s Neptunom može da bude sklon zabludama.

U ljubavi, ovi aspekti mogu doneti neprijatna iznenađenja i erotsko hlađenje prema partneru. Najviše su na udaru kardinalni znaci - Jarčevi, Rakovi, Vage i Ovnovi.

