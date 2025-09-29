POGLEDAJTE ROMSKI HOROSKOP ZA OKTOBAR: Nemojte da dozvolite da vas bliska budućnost iznenadi

ZA romski horoskop kažu da je jedan od najpreciznijih načina da pogledate u budućnost. Šta vam donosi oktobar 2025?

Foto: Shutterstock

Romski horoskop ima 12 znakova kao i horoskop koji poznajemo, ali to mu je jedina sličnost sa standardnim Zodijakom. Ovo je romski horoskop za svaki znak za oktobar 2025.

Oktobar je posebno vreme u romskoj tradiciji. Sudbina ovog meseca ne šapuće, već govori glasom - u pucketanju suvih grana, u šuštanju lišća koje pada sa drveća i u dubokoj tišini prvih mrazeva.

Putir (21. 1 – 19. 2)

Prema romskom horoskopu za oktobar 2025, tokom prve nedelje u ovom mesecu, sama jesen će vam podariti svoj dar - budite pažljivi na znakove, oni vam mogu ukazati na pravi put. Od 10. do 15. oktobra, slušajte tihe razgovore - u njima ćete uhvatiti seme budućih mogućnosti. A posle 20. pustite sudbinu da vas vodi, poput reke koja nosi jesenji list. Vaša mudrost ovog meseca leži u vašoj sposobnosti da čekate i verujete toku života.

Štit (20. 2 – 20. 3)

Osećaj davno izgubljene magije može se vratiti – budite spremni da ga prepoznate. Oko 11. oslušnite šapat jesenje kiše - njen ritam krije odgovor na dugo mučeno pitanje. Posle 18. oktobra smelo sledite iznenadnu intuitivnu slutnju, čak i ako deluje nelogično - ona će postati verni vodič kroz maglu sumnje, savetuje romski horoskop za oktobar 2025.

Bodež (21. 3 – 20. 4)

Romski horoskop za oktobar 2025. kaže da ćete otkriti moć da ne probijate zidove, već da ih zaobilazite. Do 10. oktobra tajna će postati jasna bez vašeg učešća - samo gledajte. Na kraju meseca, sudbina će vam dati ključ od kaveza u kojem ste bili držani. Imate šansu da presečete sve ono što vas povezuje sa prošlim porazima.

Venac (21. 4 – 20. 5)

Prema romskom horoskopu za oktobar 2025, tokom opadajućeg Meseca (od 8. do 20. oktobra) dobićete znak odozgo - možda u obliku stare melodije ili slučajne fraze koja će sve postaviti na svoje mesto. Oko 20. budite velikodušni - talisman dat iz srca vratiće vam se sa neočekivanom podrškom. A 13. oktobra, zaželite želju dok gledate svoj odraz u vodi: šta god vidite u iskrivljenim krugovima ostvariće se pre prvog mraza.

Svećnjak (21. 5 – 20. 6)

Oktobar će zapaliti posebnu vatru u vama - osvetliće ne samo put, već i tajna vrata. Tokom rastućeg meseca (od 22. oktobra) slušajte svoj unutrašnji glas. Oko 12. izbegavajte jaku svetlost - istina će vam se pojaviti u sumrak, u obliku naznake ili poluosmeha stranca. A pod punim mesecom (7. oktobra) naći ćete ključ vaših zimskih dostignuća, predviđa romski horoskop za oktobar 2025.

Točak (21. 6 – 21. 7)

Prema romskom horoskopu za oktobar 2025, od 19. oktobra očekujte iznenadni preokret događaja - možda neočekivanu ponudu za saradnju ili iznenadno putovanje. Budite spremni da brzo delujete. Od 15. do 20. budite fleksibilni – tvrdoglavost bi mogla da uništi važne planove. A u poslednjim danima meseca verujte svojoj intuiciji - ona će vas voditi bolje od bilo kakve logike.

Zvezda (22. 7 – 22. 8)

Vaš unutrašnji sjaj biće posebno blistav u oktobru. Od 5. do 9. očekujte kreativni impuls - možda ćete dobiti neočekivano priznanje ili pronaći originalno rešenje za dugogodišnji problem. Od 14. nd 17. oktobra je idealno vreme za završetak tekućih zadataka i planiranje budućih projekata. Posle 25. fokusirajte se na jednostavne radosti: šetnje na svežem vazduhu i provođenje vremena sa voljenima doneće vam duševni mir, predviđa romski horoskop za oktobar 2025.

Zvono (23. 8 – 22. 9)

Od 5. do 9. važan razgovor će odjeknuti tako jasno da će njegov odjek dopreti do najdubljih kutaka vašeg života. Od 14. do 17. oktobra, ne slušajte reči, već tišinu – one kriju istinu koju se mnogi plaše da izgovore naglas. Posle 25. pronađite vremena za samoću: tišina oktobra će vas naučiti da slušate ne samo druge, već i sebe, savetuje romski horoskop za oktobar 2025.

Novčić (23. 9 – 22. 10)

Od 3. do 7. oktobra možete očekivati neočekivani finansijski dobitak - možda ćete otkriti zaboravljenu ušteđevinu ili dobiti unosnu ponudu. Od 11. do 14. oktobra budite oprezni u finansijskim pitanjima - preterano poverenje može dovesti do nepotrebnog trošenja. Posle 20. samouvereno investirajte u sebe – znanje ili veštine koje ste stekli će vam se isplatiti u budućnosti, kaže romski horoskop za oktobar 2025.

Dugi bodež (23. 10 – 21. 11)

Prema romskom horoskopu za oktobar 2025, ovaj mesec će vas ojačati. ​​Od 5. do 9. nećete samo videti skriveno; osetićete laži u svojoj koži, poput promene vetra. Posle 25. ne bojte se da prekinete stare veze: ovo je vreme za čišćenje puta, a ne za gomilanje uspomena.

Sekira (22. 11 – 21. 12)

Oktobar će biti vreme da testirate svoju otpornost. Od 8. do 12. obratite pažnju na ptice - njihovo ponašanje može ukazivati na važne promene u vašem životu. A 18. oktobra budite strpljivi - ponekad vredi odložiti odluke da biste videli širu sliku. Posle 23. pronađite snagu u jednostavnom - mirno veče ili razgovor sa voljenom osobom pomoći će vam da vratite unutrašnju ravnotežu, kaže romski horoskop za oktobar 2025.

Potkovica (22. 12 – 20. 1)

Oktobar će vam doneti zaštitu od jesenjih briga. Od 5. do 9. neočekivano ćete pronaći podršku tamo gde je najmanje očekujete - možda će vas stari prijatelj podsetiti na svoje prisustvo ili ćete dobiti pomoć od stranca. A 15. oktobra poslušajte savete starijih - njihovo iskustvo će vam pomoći da izbegnete nepotrebne greške. Posle 20. vodite računa o svom domu - čak i malo preuređenje će doneti osećaj stabilnosti, predviđa romski horoskop za oktobar 2025.

(Sensa)

BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta