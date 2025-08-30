OTKRIVENO ŠTA SE NALAZI U UNUTRAŠNJOSTI MARSA: Burna prošlost planete fascinira naučnike

ISPOD površine Crvene planete nalazi se haotična prošlost, koja je zaključana u njenoj dubini više od četiri milijarde godina. Umesto uredne strukture koju su očekivali, naučnici su pronašli neobičnu mešavinu tragova burnih događaja koji su oblikovali Mars, što može otkriti kako su se formirale i druge planete u Sunčevom sistemu.

Naučnici su dugo verovali da je unutrašnjost Marsa ujednačena, sa uredno raspoređenim slojevima (jasno razdvojenom korom, omotačem i jezgrom). Međutim, novi rezultati istraživanja pokazuju da je stvarnost potpuno drugačija - Crvena planeta nosi u sebi tragove svoje rane, turbulentne istorije, a njena unutrašnjost je "geološka vremenska kapsula" koja je više od četiri milijarde godina ostala gotovo netaknuta.

Podaci koje je prikupio NASA lender "InSight" pokazali su da je omotač Marsa ispunjen ogromnim brojem fragmenata stena različite veličine. Neki od njih dostižu širinu i do četiri kilometra, dok su oko njih raspoređeni brojni manji komadi. Taj raspored nije slučajan, već podseća na oblike koji nastaju kada veliki objekat pod pritiskom kolosalne energije pukne na nekoliko velikih i mnogo manjih delova.

Kako se nastala neobična unutrašnjost planete

Mars je formiran pre oko 4,5 milijardi godina, kada su prašina i stene u orbiti mladog Sunca postepeno počele da se spajaju u sve veća nebeska tela. Kada je već bio skoro u potpunosti oblikovan, Mars je doživeo niz katastrofalnih sudara sa drugim masivnim objektima, uključujući jedan udarac tela veličine cele Crvene planete. Ti udari oslobodili su energiju koja je bila toliko snažna, da je pretvorila velike delove Marsa u okeane užarene magme.

Dok se ta magma hladila i kristalizovala, u njoj su ostali zaleđeni različiti delovi materijala. Drevni fragmenti kore i omotača, nastali upravo u to vreme, danas su zarobljeni duboko u unutrašnjosti planete. Najveći deo tog haosa nastao je u prvih sto miliona godina postojanja Marsa, a činjenica da se i danas može detektovati svedoči o tome koliko je sporo njegovo unutrašnje mešanje.

Relativno rano učvršćivanje površine stvorilo je "kapu" koja je zapečatila unutrašnjost. To je sprečilo dalju cirkulaciju i mešanje, pa su drevni ostaci unutra ostali sačuvani, kao dokaz burnih događaja iz rane prošlosti.

Ono što istraživači smatraju posebno fascinantnim jeste način na koji su ti fragmenti raspoređeni. Nekoliko ogromnih delova okruženo je čitavim oblakom manjih, što je gotovo savršen geološki potpis razbijanja pod dejstvom ekstremne energije. To je isti obrazac koji nastaje kada čaša padne na pod i rasprsne se ili kada meteorit udari u površinu planete.

Ovi rezultati ne govore samo o Marsu, već bacaju novo svetlo i na nastanak drugih stenovitih planeta u Sunčevom sistemu. Ako je unutrašnjost Marsa toliko dugo zadržala tragove svoje rane istorije, moguće je da slični procesi stoje iza evolucije i drugih svetova, prenosi "Dejli mejl".

