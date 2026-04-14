Među "Top 12" u svetu: Uspeh tima studenata Pravnog fakulteta u Beogradu
TIM studenta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu plasirao se među 12 najboljih u svetu prestižnom međunarodnom takmičenju iz Prava konkurencije Evropske unije, koje organizuje Pravni fakultet Kings Koledža u Londonu.
Ovo takmičenje okuplja timove studenata iz celog sveta u simulaciji rešavanja složenih sporova iz oblasti prava konkurencije Evropske unije, pružajući im priliku da prodube svoja znanja, razvijaju veštine pravne analize, pisane argumentacije i usmenog zastupanja.
Zahvaljujući postignutom uspehu u pisanoj fazi takmičenja, u kojoj su podnesci tima Pravnog fakulteta rangirani među 12 najboljih na svetu, osiguran je plasman u usmene runde koje će biti održane u junu u Londonu.
Tim Pravnog fakulteta čine studenti Teodora Tadić, Dušan Petrović, Stefan Račić i Jovan Lomić. Treneri tima su profesor dr Dušan Popović i demonstrator Igor Muidža. U pripreme tima uključena je i Maja Dobrić iz Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije.
