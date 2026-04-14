KRAJ RASPUSTA: Đaci od sutra ponovo u klupama
OSNOVCI i srednjoškolci se, posle prolećnog raspusta, sutra vraćaju u školske klupe.
Školskim kalendarom je predviđeno da se školska godina za maturante gimnazija završava 22. maja, dok je poslednji školski dan za osmake i učenike završnih razreda srednjih stručnih škola 29. maj. Osnovci od prvog do sedmog razreda časove će imati do petka, 12. juna, a za srednjoškolce, od prve do treće godine, nastava trajati do 19. juna.
