JUBILEJ INSTITUTA ZA OPŠTU I FIZIČKU HEMIJU: Međunarodna konferencija o povezivanju nauke i industrije
Povodom 65 godina rada Institut za opštu i fizičku hemiju u saradnji sa Akademijom strukovnih studija u Beogradu, 5 maja organizuje međunarodnu konferenciju "ChemInno 2026 - When Science Meets Industry".
Naučno-stručni skup posvećen je povezivanju akademske zajednice i industrije, sa ciljem jačanja saradnje i ubrzanog prenosa znanja iz nauke u praksu. Program konferencije obuhvata izlaganja više od 20 predavača iz zemlje i inostranstva. Među tematskim oblastima naći će se primenjena fizička, forenzička i analitička hemija, industrijska hemija, biotehnologija, kao i brojne druge oblasti savremene nauke.
S obzirom na to da je Institut za opštu i fizičku hemiju lider u oblasti hemije zeolita, na skupu će biti dodeljena i posebna nagrada "Zeolite-Based Innovation". Ovo priznanje biće uručeno za najbolji istraživački rad u oblasti zeolitskih materijala.
Preporučujemo
Komentari (0)