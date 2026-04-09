JUBILEJ INSTITUTA ZA OPŠTU I FIZIČKU HEMIJU: Međunarodna konferencija o povezivanju nauke i industrije

Povodom 65 godina rada Institut za opštu i fizičku hemiju u saradnji sa Akademijom strukovnih studija u Beogradu, 5 maja organizuje međunarodnu konferenciju "ChemInno 2026 - When Science Meets Industry".

Naučno-stručni skup posvećen je povezivanju akademske zajednice i industrije, sa ciljem jačanja saradnje i ubrzanog prenosa znanja iz nauke u praksu. Program konferencije obuhvata izlaganja više od 20 predavača iz zemlje i inostranstva. Među tematskim oblastima naći će se primenjena fizička, forenzička i analitička hemija, industrijska hemija, biotehnologija, kao i brojne druge oblasti savremene nauke.

S obzirom na to da je Institut za opštu i fizičku hemiju lider u oblasti hemije zeolita, na skupu će biti dodeljena i posebna nagrada "Zeolite-Based Innovation". Ovo priznanje biće uručeno za najbolji istraživački rad u oblasti zeolitskih materijala.