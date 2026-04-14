Obrazovanje

INSPEKCIJSKI NADZORI NAD FAKULTETIMA: Potrebno obezbediti sigurno okruženje za studente

Ljiljana Begenišić

14. 04. 2026. u 13:43

Ministarstvo prosvete najvljenim inspekcijskim nadzorima nad radom visokoškolskih ustanova ne postupa represivno, niti vrši pritisak na uprave fakulteta, već nastoji da kontrolom zakonitosti rada ustanova obezbedi sigurno i bezbedno okruženje za boravak studenata i zaposlenih.

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОРИ НАД ФАКУЛТЕТИМА: Потребно обезбедити сигурно окружење за студенте

Ministarstvo prosvete

Ovo je izjavio ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković i istakao da prosvetna inspekcija nije represivni organ, niti može, niti hoće da sprovodi represiju.

- Svi učesnici u obrazovnom procesu imaju određena prava i obaveze, a prosvetna inspekcija vrši inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje organizacija i način rada. Ona ima kontrolnu funkciju i nalaže mere da se nezakonitosti isprave, ali ima i preventivnu i savetodnavnu funkciju - rekao je Stanković  dodajući da je uloga inspekcijskog nadzora od suštinskog značaja za dobro funkcionisanje obrazovnog sistema.

- Sve tvrdnje koje se pojavljuju u medijima i javnosti, kojima se insinuira da Ministarstvo prosvete vrši bilo kakav pritisak na visokoškolske ustanove su potpuna neistina i još jedan u nizu pokušaja da se univerzitet i visokoškolske ustanove stave u kontekst dnevne politike", rekao je ministar.

On je istakao da se zalaže za normalizaciju rada visokoškolskih ustanova.

- Univerziteti i fakulteti trebalo bi da funkcionišu u skladu sa onim što je njihova primarna svrha, a to je transfer, proširenje i verifikacija znanja studenata. Potrebno je striktno odvojiti politiku od obrazovanja - naglasio je ministar Stanković i istakao da se autonomija univerziteta brani njegovom depolitizacijom.

OBRAZOVANJE PRISTUPAČNO SVIMA: Univerzitet u Istočnom Sarajevu organizuje skup o unapređenju položaja studenata sa invaliditetom
"OBRAZOVANJE PRISTUPAČNO SVIMA": Univerzitet u Istočnom Sarajevu organizuje skup o unapređenju položaja studenata sa invaliditetom

Centar za podršku studentima sa invaliditetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu zajedno sa centrima/uredima za podršku studentima (sa invaliditetom) Univerziteta u Banjoj Luci, Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Novom Sadu i Koordinacijom pravobranitelja za osobe sa invaliditetom za podršku u visokom obrazovanju Republike Hrvatske, organizuje Međunarodni naučni/znanstveni skup pod nazivom „Obrazovanje pristupačno svima”.

