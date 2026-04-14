INSPEKCIJSKI NADZORI NAD FAKULTETIMA: Potrebno obezbediti sigurno okruženje za studente
Ministarstvo prosvete najvljenim inspekcijskim nadzorima nad radom visokoškolskih ustanova ne postupa represivno, niti vrši pritisak na uprave fakulteta, već nastoji da kontrolom zakonitosti rada ustanova obezbedi sigurno i bezbedno okruženje za boravak studenata i zaposlenih.
Ovo je izjavio ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković i istakao da prosvetna inspekcija nije represivni organ, niti može, niti hoće da sprovodi represiju.
- Svi učesnici u obrazovnom procesu imaju određena prava i obaveze, a prosvetna inspekcija vrši inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje organizacija i način rada. Ona ima kontrolnu funkciju i nalaže mere da se nezakonitosti isprave, ali ima i preventivnu i savetodnavnu funkciju - rekao je Stanković dodajući da je uloga inspekcijskog nadzora od suštinskog značaja za dobro funkcionisanje obrazovnog sistema.
- Sve tvrdnje koje se pojavljuju u medijima i javnosti, kojima se insinuira da Ministarstvo prosvete vrši bilo kakav pritisak na visokoškolske ustanove su potpuna neistina i još jedan u nizu pokušaja da se univerzitet i visokoškolske ustanove stave u kontekst dnevne politike", rekao je ministar.
On je istakao da se zalaže za normalizaciju rada visokoškolskih ustanova.
- Univerziteti i fakulteti trebalo bi da funkcionišu u skladu sa onim što je njihova primarna svrha, a to je transfer, proširenje i verifikacija znanja studenata. Potrebno je striktno odvojiti politiku od obrazovanja - naglasio je ministar Stanković i istakao da se autonomija univerziteta brani njegovom depolitizacijom.
Preporučujemo
Komentari (0)