"OBRAZOVANJE PRISTUPAČNO SVIMA": Univerzitet u Istočnom Sarajevu organizuje skup o unapređenju položaja studenata sa invaliditetom

Centar za podršku studentima sa invaliditetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu zajedno sa centrima/uredima za podršku studentima (sa invaliditetom) Univerziteta u Banjoj Luci, Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Novom Sadu i Koordinacijom pravobranitelja za osobe sa invaliditetom za podršku u visokom obrazovanju Republike Hrvatske, organizuje Međunarodni naučni/znanstveni skup pod nazivom „Obrazovanje pristupačno svima”.

Skup će se održati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u petak, 22. maja 2026. godine uz mogućnost praćenja i učešća u hibridnom formatu, odnosno putem Zoom aplikacije.

Cilj ovog skupa je unapređenje položaja studenata sa invaliditetom u visokom obrazovanju, podsticanje dijaloga, te razmena iskustava dobre prakse među akademskim i administrativnim osobljem, zaposlenima u centrima za podršku studentima, studentima sa invaliditetom, donosiocima odluka i predstavnicima organizacija civilnog društva.

Zainteresovani učesnici svoje prisustvo mogu potvrditi popunjavanjem obrasca u prilogu i slanjem na adresu elektronske pošte obrazovanje.dostupno.svima2026@gmail najkasnije do 25. aprila 2026. godine.