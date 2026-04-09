OGLASILA SE VLADA SRBIJE: Usvojena odluka o o finansranju udžbenika za materijalno ugrožene učenike

VLADA Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Odluku o finansiranju nabavke udžbenika sredstvima iz republičkog budžeta za školsku 2026/2027. godinu, a odnosi se pre svega za učenike koji su socijalno i matertijalno ugorženi.

Foto: D. Milovanović

Kako se navodi u saopštenju Vlade, Odluka se odnosi na finansiranje i sufinansiranje pripreme ili nabavke, dodele udžbenika i priručnika pre svega za učenike i polaznike koji su socijalno i materijalno ugroženi, kao i za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Ministarstvo prosvete obezbedilo je i besplatne udžbenike na jezicima nacionalnih manjina za te kategorije učenika.

Program besplatnih udžbenika Ministarstvo prosvete sprovodi od 2011. godine.

