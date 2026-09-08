KNJIGA O PUTOVANJIMA KRALJEVSKOG PARA OBRENOVIĆ: Promocija knjige večeras u Muzeju u Smederevu
U Muzeju u Smederevu večeras u 19 časova zakazana je promocija knjige „Usklici iskrenog oduševljenja: efemerni spektakl i putovanje kralja Aleksandra i kraljice Drage Obrenović po Srbiji 1901. godine“.
Knjiga donosi detaljnu istorijsku i kulturološku analizu kraljevskog obilaska Srbije 1901. godine, posmatrajući je kao složen politički i simbolički performans.
Knjiga putovanje kraljevskog para tumači u širem okviru političke kulture Srbije uoči Majskog prevrata 1903. godine. Posebna pažnja posvećena je organizaciji javnih dočeka, simbolici svečanosti, ulozi lokalnih zajednica i načinima na koje je monarhija nastojala da kroz ritualnu komunikaciju obnovi i učvrsti svoj politički autoritet.
Monografija pokazuje da je putovanje 1901. godine bilo strateško korišćenje javnog spektakla, usmereno ka jačanju dinastičkog legitimiteta i mobilizaciji simboličkih oblika političkog učešća.
Na predstavljanju govore autori dr Miloš Timotijević, muzejski savetnik istoričar u Narodnom muzeju u Čačku i Aleksandar Marušić, muzejski savetnik istoričar u Muzeju rudničko-takovskog kraja, kao i Delfina Rajić, muzejska savetnica i direktorka Narodnog muzeja u Čačku i Goran Jovšić, vršilac dužnosti direktora Muzeja u Smederevu.
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