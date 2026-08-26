EVO KAKO JE BILO SINOĆ U NIŠU Van Dam: "Hvala predsedniku Vučiću, nigde nisam doživeo ovakav doček" (FOTO/VIDEO)

PROJEKCIJOM filma "Čuvar ikone Svetog Đorđa", uz prisustvo belgijskog glumca Žan-Kloda Van Dama, sinoć je na Letnjoj pozornici Niške tvrđave otvoren Međunarodni filmski festival u Nišu.

Foto: Tanjug/FFN/Snaga juga

Van Dam je na otvaranju zahvalio predsedniku Srbije, Aleksandru Vučiću, i organizatorima festivala na pozivu i istakao da su građani Niša "divni i gostoljubivi".

- Pozivan sam na brojne svetske festivale, poput Kana, ali nigde nisam doživeo ovakvu organizaciju i doček. Voleo bih da sam mogao da se slikam sa svakim od vas - poručio je Van Dam.

Govoreći o filmu "The Gardener", koji je u takmičarskom programu festivala, Van Dam je rekao da je za tu ulogu imao veću mišićnu masu, ali da je sada pred publikom "takav kakav jeste".

Van Dam je pozvao filmske profesionalce da dođu u Srbiju i snimaju filmove, navodeći da je bio impresioniran uslovima za filmsku produkciju.

Foto: Tanjug/FFN/Snaga juga

Publici se obratila i glumica Snežana Savić koja je rekla da joj je čast što predvodi festivalski žiri.

Publici su se poklonili i ekipa filma "Mudbrick", reditelja Nikole Petrovića, kao i glumci Filip Broudi i Endrju Hauard. Taj film otvorio je danas takmičarski program festivala.

Pre svečanog programa, brojni gosti okupili su se kod hotela "Ambasador", odakle su crvenim tepihom krenuli prema Niškoj tvrđavi.

Foto: Tanjug/FFN/Snaga juga

Trg ispred Tvrđave bio je ispunjen posetiocima koji su dočekali počasnog gosta festivala, a Van Dam je po dolasku pozdravljao publiku i delio autograme.

Svečani program upotpunjen je muzičkim sadržajima, izvođenjem himne "Bože pravde" i vatrometom.

Nakon projekcije "Čuvara ikone Svetog Đorđa", u takmičarskom programu biće prikazan i film "The Gardener" reditelja Dejvida Šarhona, u kojem Van Dam tumači naslovnu ulogu.

Pored Van Dama, u filmu igraju Navel Madani, Mihael Jun, Žerom Le Baner, Karis, Eli Semun i Ivi Karter.

Foto: Tanjug/FFN/Snaga juga

Međunarodni filmski festival u Nišu ove godine organizuju Grad Niš i Niški kulturni centar, uz podršku Ministarstva kulture, a festival traje do 30. avgusta.

Tokom šest festivalskih dana biće prikazano ukupno 26 filmova, među kojima je 12 premijernih ostvarenja.

Glavni filmski program održava se na Letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi i u bioskopu "Vilin grad", dok su prateći programi predviđeni na Trgu kralja Milana i kod Beogradske kapije u Tvrđavi.

(Tanjug)

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