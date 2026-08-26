Kultura

EVO KAKO JE BILO SINOĆ U NIŠU Van Dam: "Hvala predsedniku Vučiću, nigde nisam doživeo ovakav doček" (FOTO/VIDEO)

T.J.

26. 08. 2026. u 14:49

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PROJEKCIJOM filma "Čuvar ikone Svetog Đorđa", uz prisustvo belgijskog glumca Žan-Kloda Van Dama, sinoć je na Letnjoj pozornici Niške tvrđave otvoren Međunarodni filmski festival u Nišu.

ЕВО КАКО ЈЕ БИЛО СИНОЋ У НИШУ Ван Дам: Хвала председнику Вучићу, нигде нисам доживео овакав дочек (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Tanjug/FFN/Snaga juga

Van Dam je na otvaranju zahvalio predsedniku Srbije, Aleksandru Vučiću, i organizatorima festivala na pozivu i istakao da su građani Niša "divni i gostoljubivi".

- Pozivan sam na brojne svetske festivale, poput Kana, ali nigde nisam doživeo ovakvu organizaciju i doček. Voleo bih da sam mogao da se slikam sa svakim od vas - poručio je Van Dam.

Govoreći o filmu "The Gardener", koji je u takmičarskom programu festivala, Van Dam je rekao da je za tu ulogu imao veću mišićnu masu, ali da je sada pred publikom "takav kakav jeste".

Van Dam je pozvao filmske profesionalce da dođu u Srbiju i snimaju filmove, navodeći da je bio impresioniran uslovima za filmsku produkciju.

Foto: Tanjug/FFN/Snaga juga

Publici se obratila i glumica Snežana Savić koja je rekla da joj je čast što predvodi festivalski žiri.

Publici su se poklonili i ekipa filma "Mudbrick", reditelja Nikole Petrovića, kao i glumci Filip Broudi i Endrju Hauard. Taj film otvorio je danas takmičarski program festivala.

Pre svečanog programa, brojni gosti okupili su se kod hotela "Ambasador", odakle su crvenim tepihom krenuli prema Niškoj tvrđavi.

Foto: Tanjug/FFN/Snaga juga

Trg ispred Tvrđave bio je ispunjen posetiocima koji su dočekali počasnog gosta festivala, a Van Dam je po dolasku pozdravljao publiku i delio autograme.

Svečani program upotpunjen je muzičkim sadržajima, izvođenjem himne "Bože pravde" i vatrometom.

Nakon projekcije "Čuvara ikone Svetog Đorđa", u takmičarskom programu biće prikazan i film "The Gardener" reditelja Dejvida Šarhona, u kojem Van Dam tumači naslovnu ulogu.

Pored Van Dama, u filmu igraju Navel Madani, Mihael Jun, Žerom Le Baner, Karis, Eli Semun i Ivi Karter.

Foto: Tanjug/FFN/Snaga juga

Međunarodni filmski festival u Nišu ove godine organizuju Grad Niš i Niški kulturni centar, uz podršku Ministarstva kulture, a festival traje do 30. avgusta.

Tokom šest festivalskih dana biće prikazano ukupno 26 filmova, među kojima je 12 premijernih ostvarenja.

Glavni filmski program održava se na Letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi i u bioskopu "Vilin grad", dok su prateći programi predviđeni na Trgu kralja Milana i kod Beogradske kapije u Tvrđavi.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Čuveni glumac Žan-Klod van Dam stiže u Niš, na filmski festival

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Svi se pitaju jedno: Šta je šef CIA-e radio juče u Moskvi? Stručnjak tvrdi: Kad bih morao da se kladim...
Svet

0 0

Svi se pitaju jedno: Šta je šef CIA-e radio juče u Moskvi? Stručnjak tvrdi: "Kad bih morao da se kladim..."

DIREKTOR CIA-a Džon Retklif bio je u utorak u Moskvi. Razlog putovanja, koje bi bilo prvi poznati poseta Džona Retklifa Rusiji otkad je preuzeo dužnost 2025. godine, još nije zvanično poznat, a sada su se pojavila razna nagađanja njegove posete. Američki vojni avion poleteo je u utorak ujutro iz Letonije u smeru moskovske zračne luke Vnukovo, prema podacima sa mrežne stranice za praćenje letova Flightradar24.

26. 08. 2026. u 11:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JOKIĆ NUDI MNOGO VIŠE OD ŠEJA Bišvi NBA as jasno stavio do znanja ko je bolji košarkaš

"JOKIĆ NUDI MNOGO VIŠE OD ŠEJA" Bišvi NBA as jasno stavio do znanja ko je bolji košarkaš