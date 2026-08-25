BRITANSKI GLUMAC ENDRU HOVARD SUTRA U NIŠU: Zvezda filma "Odiseja" na svečanom otvaranju
OTVARANjE Međunarodnog filmskog festivala u Nišu proteći će u znaku vrhunskih svetskih glumačkih imena!
Publiku na Niškoj tvrđavi sutra očekuje još jedno veliko iznenađenje - na svečanost povodom početka festivala stiže čuveni britanski glumac Endrju Hovard, poznat po ulogama u planetarnim filmskim i TV hitovima, među kojima se posebno izdvaja spektakl "Odiseja".
Endrju Hovard u Niš dolazi povodom takmičarskog filma "Kult mrtvih" ("Mudbrick"), reditelja i scenariste Nikole Petrovića, u kome tumači jednu od glavnih uloga.
Ovo ostvarenje biće prikazano prvog dana festivala, u utorak 25. avgusta, s početkom u 18.00 časova u bioskopu "Vilin Grad".
Pored prisustva na projekciji filma, Hovard će se sutra uveče pokloniti publici i uveličati svečano otvaranje festivala na Letnjoj pozornici u Tvrđavi, dajući prvoj večeri izuzetan internacionalni sjaj.
Podsećamo, Međunarodni filmski festival Niš održava se od 25. do 30. avgusta 2026. godine, a publiku tokom šest festivalskih dana očekuje izuzetan takmičarski program, premijere, kao i boravak brojnih domaćih i inostranih glumačkih zvezda.
Pokrovitelji festivala su Grad Niš i Ministarstvo kulture Republike Srbije.
Organizator festivala je Niški Kulturni centar.
Generalni sponzor festivala je Telekom Srbija.
Sponzori festivala: Gorki List, Cockta, New Mozaik – savremeni stambeno-poslovni kompleks, CarGo, Afrodita Mode Collection, Pandora bar i restoran, Beer Bar Bulevar, kafana "Ognjište", klub "Tarapana", Bros taksi, vinarija "Nikolas" i Niška pivara.
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