BRITANSKI GLUMAC ENDRU HOVARD SUTRA U NIŠU: Zvezda filma "Odiseja" na svečanom otvaranju

OTVARANjE Međunarodnog filmskog festivala u Nišu proteći će u znaku vrhunskih svetskih glumačkih imena!

Foto: Filmski festival Niš

Publiku na Niškoj tvrđavi sutra očekuje još jedno veliko iznenađenje - na svečanost povodom početka festivala stiže čuveni britanski glumac Endrju Hovard, poznat po ulogama u planetarnim filmskim i TV hitovima, među kojima se posebno izdvaja spektakl "Odiseja".

Endrju Hovard u Niš dolazi povodom takmičarskog filma "Kult mrtvih" ("Mudbrick"), reditelja i scenariste Nikole Petrovića, u kome tumači jednu od glavnih uloga.

Ovo ostvarenje biće prikazano prvog dana festivala, u utorak 25. avgusta, s početkom u 18.00 časova u bioskopu "Vilin Grad".

Pored prisustva na projekciji filma, Hovard će se sutra uveče pokloniti publici i uveličati svečano otvaranje festivala na Letnjoj pozornici u Tvrđavi, dajući prvoj večeri izuzetan internacionalni sjaj.

Foto: Filmski festival Niš

Podsećamo, Međunarodni filmski festival Niš održava se od 25. do 30. avgusta 2026. godine, a publiku tokom šest festivalskih dana očekuje izuzetan takmičarski program, premijere, kao i boravak brojnih domaćih i inostranih glumačkih zvezda.

Pokrovitelji festivala su Grad Niš i Ministarstvo kulture Republike Srbije.

Organizator festivala je Niški Kulturni centar.

Generalni sponzor festivala je Telekom Srbija.

Sponzori festivala: Gorki List, Cockta, New Mozaik – savremeni stambeno-poslovni kompleks, CarGo, Afrodita Mode Collection, Pandora bar i restoran, Beer Bar Bulevar, kafana "Ognjište", klub "Tarapana", Bros taksi, vinarija "Nikolas" i Niška pivara.