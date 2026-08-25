ZAVRŠNICA DUNAV FILM FESTA NA SMEDEREVSKOJ TVRĐAVI: Večeras na platnu u tvrđavi filmovi „ Nina Roza“ i „ Odlazim u junu“

Na takmičarskom repertoaru 9. Dunav film festa u Malom gradu Smederevske tvrđave večeras su dva filma – „Nina Roza“ i „Odlazim u junu“. Projekcije počinju u 20 odnosno 22 sata.

Foto: N. Živanović

Završnica festivala je sutra uveče, 26. avgusta kada će u 20 časova u Malom gradu Smederevske tvrđave biti dodeljene festivalske nagrade.

Veče zatvaranja biće zaokruženo i koncertom filmske muzike „Filmska rapsodija“, tokom kojeg će nastupiti virtuoz na harmonici Dušan Sekulić, sa svojim bendom i u saradnji sa Gradskim horom Bečej.

Nakon dodele nagrada i koncerta, u 21.30 uslediće projekcija kultnog filma „Sjećaš li se Doli Bel?“ Emira Kusturice, kojom se obeležava 45 godina od premijere filma na Venecijanskom festivalu i nagrade dodeljene Emiru Kusturici.