Kultura

VEČERAS DODELA NAGRADA: 9. Dunav film fest na Smederevskoj tvrđavi, za kraj “Sjećaš li se Doli Bel’”

Јелена Илић
Jelena Ilić

26. 08. 2026. u 12:14

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Među zidinama drevnog grada- Smederevske tvrđave večeras (sreda) se završava deveto izdanje Dunav film festa dodelom festivalskih nagrada.

ВЕЧЕРАС ДОДЕЛА НАГРАДА: 9. Дунав филм фест на Смедеревској тврђави, за крај “Сјећаш ли се Доли Бел’”

Foto: N. Živanović

O dobitniku nagrade „Dunavska lađa“ za najbolji film, kao i ostalih nagrada, odlučuje žiri u sastavu: Ana Filipović, istoričarka umetnosti i filmska kritičarka, Sara Novak, francusko-srpska glumica koja živi i radi između Pariza i Rima, i Igor Toholj, reditelj i producent.

Veče zatvaranja biće zaokruženo koncertom filmske muzike „Filmska rapsodija“, tokom kojeg će nastupiti virtuoz na harmonici Dušan Sekulić, sa svojim bendom i u saradnji sa Gradskim horom Bečej.

Nakon dodele nagrada i koncerta, u 21.30 uslediće projekcija kultnog filma „Sjećaš li se Doli Bel?“ Emira Kusturice, kojom se obeležava 45 godina od premijere filma na Venecijanskom festivalu i nagrade dodeljene Emiru Kusturici.


 


 


 


 


 

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