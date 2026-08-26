VEČERAS DODELA NAGRADA: 9. Dunav film fest na Smederevskoj tvrđavi, za kraj “Sjećaš li se Doli Bel’”
Među zidinama drevnog grada- Smederevske tvrđave večeras (sreda) se završava deveto izdanje Dunav film festa dodelom festivalskih nagrada.
O dobitniku nagrade „Dunavska lađa“ za najbolji film, kao i ostalih nagrada, odlučuje žiri u sastavu: Ana Filipović, istoričarka umetnosti i filmska kritičarka, Sara Novak, francusko-srpska glumica koja živi i radi između Pariza i Rima, i Igor Toholj, reditelj i producent.
Veče zatvaranja biće zaokruženo koncertom filmske muzike „Filmska rapsodija“, tokom kojeg će nastupiti virtuoz na harmonici Dušan Sekulić, sa svojim bendom i u saradnji sa Gradskim horom Bečej.
Nakon dodele nagrada i koncerta, u 21.30 uslediće projekcija kultnog filma „Sjećaš li se Doli Bel?“ Emira Kusturice, kojom se obeležava 45 godina od premijere filma na Venecijanskom festivalu i nagrade dodeljene Emiru Kusturici.
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