NOVAC U FASCIKLI: Uhapšen kamiondžija

U DERVENTI je uhapšen vozač teretnog vozila sa područja federalne opštine Vareš koji je pokušao da podmiti policiju da odustane od sankcionisanja saobraćajnog prekršaja, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

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Riječ je o vozaču čiji su inicijali M.V, koji je juče policiji ponudio i ostavio novac u fasciklu, nakon čega je i uhapšen, a novčanice su uz potvrdu oduzete.

Iz policije su naveli da će nakon dokumentovanja predmeta protiv M.V. Republičkom javnom tužilaštvu biti dostavljen izveštaj o krivičnom delu davanje mita.

(SRNA)