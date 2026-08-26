NOVAC U FASCIKLI: Uhapšen kamiondžija
U DERVENTI je uhapšen vozač teretnog vozila sa područja federalne opštine Vareš koji je pokušao da podmiti policiju da odustane od sankcionisanja saobraćajnog prekršaja, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.
Riječ je o vozaču čiji su inicijali M.V, koji je juče policiji ponudio i ostavio novac u fasciklu, nakon čega je i uhapšen, a novčanice su uz potvrdu oduzete.
Iz policije su naveli da će nakon dokumentovanja predmeta protiv M.V. Republičkom javnom tužilaštvu biti dostavljen izveštaj o krivičnom delu davanje mita.
(SRNA)
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