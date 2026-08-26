KOSTIMIRANI GLUMCI DELILI BESPLATNE KARTE: NP „Sterija“ iz Vršca neobičnim performansom najavilo novu pozorišnu sezonu

NARODNO pozorište„Sterija“ iz Vršca na neobičan način je najavilo početak nove sezone. Kostimirani glumci, predvođeni novim v.d. direktorom Vanjom Vučenovićem, prošetali su gradskim ulicama, razgovarali sa prolaznicima i podelili im pedesetak besplatnih karata za prvu premijeru „Pomirenje“, koja će biti izvedena 5. septembra.

Foto: J.Baljak

Takav gest naišao je na pozitivne reakcije šetača, pa pozorištnici najavljuju da će to postati njihov povremeni način direktne komunikacije sa publikom.

-Iako se redovno promovišemo putem medija i društvenih mreža, smatram da pozorište mora da, u moru površnih informacija i neadekvatnih sadržaja, pronađe svoj put do publike. Mi smo odabrali ovaj, da neposredno prilazimo ljudima i pokažemo im da kultura i umetnost nisu umrli, da žive – kaže Vučenović, koji je na čelo vršačkog teatra došao u maju.

Foto: J.Baljak Vanja Vučenović

U ovom malom, ali ambicioznom pozorištu, uveliko se pripremaju da ponovo otvore svoja vrata. Najavljuju raznovrstan repertoar, koji će, osim njihovih premijera, obogatiti i predstave Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i NP „Toša Jovanović“ iz Zrenjanina, sa kojima su nedavno potpisali protokole o saradnji. Protokol imaju i sa Beogradskim dramskim pozorištem.

-Nakon Sterijine predstave „Pomirenje“, sledi nam organizacija festivala „Vršačka pozorišna jesen“, na kojoj ćemo se 15. oktobra predstaviti novom premijerom, čehovljevim „Ivanovom“, u režiji Dušana Petrovića. Početkom iduće godine na scenu ćemo postaviti i „Malog princa“, a namera mi je da dovedem i jednog velikog reditelja, kako bismo Vrščanima ponudili bolju, jaču i značajniju pozorišnu priču i privoveli ih da nam dolaze u većem broju – najavljuje Vučenović , koji od NP „Sterija“ planira da napravi prepoznatljivi regionalni brend, u koji će dolaziti i publika iz drugih gradova.

S tim u vezi, ovo pozorište će od 1. septembra po prvi put krenuti sa on-lajn prodajom karata. Gledaoci će ubuduće moći putem njihovog sajta da obezbede svoja mesta u gledalištu, bez potrebe za dolaskom na biletarnicu. Nabavljen je i adekvatan softver za čitanje karata.

Foto: J.Baljak

STERIJIN JUBILEJ

OVO je godina u kojoj se obeležava 220 godina od rođenja i 170 godina od smrti Jovana Sterije Popovića, u okviru čega se na repertoaru vršačkog teatra našao njegov manje poznati komad „Pomirenje“, u adaptaciji i režiji Bojane Ivanov Đorđević. Reč je o Sterijinoj prvoj komediji, koju je napisao u svojoj 24. godini, a koja je objavljena tek posle njegove smrti. Praizvedba se dogodila 1956. u Beogradskom dramskom pozorištu, a vršačka publika će imati priliku da ga vidi u adaptiranoj verziji. Govori o dve žene, koje dolaze kod istog advokata tražeći pravdu, ne znajući da su obe njegove stranke.