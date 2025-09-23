Kultura

DOŽIVLJAJI JEDNOG AMERIKANCA U TORONTALSKOJ ŽUPANIJI: Promocija knjige Karla Hela

Bogoljub Grujić

23. 09. 2025. u 11:49

NARODNI muzej u Zrenjannu, u subotu, 27. septembra u 19 časova, biće domaćin promocije knjige „Doživljaji jednog Amerikanca u Torontalskoj županiji” Karla Hela, koju je sa nemačkog preveo i priredio Zrenjaninac, dr Filip Krčmar. 

ДОЖИВЉАЈИ ЈЕДНОГ АМЕРИКАНЦА У ТОРОНТАЛСКОЈ ЖУПАНИЈИ: Промоција књиге Карла Хела

Muzej Zrenjanin

Priča o zanimljivoj knjizi je ujedno i prilika za kraći osvrt na prošlost Zrenjanina početkom 20. veka, a u pozadini radnje nalazi se čuveno gostovanje putujućeg cirkusa Bufalo Bila, podizanje spomenika Erneu Kišu, inicijativa za otvaranje županijskog muzeja i biblioteke, izgradnja Palate suda, Bukovčeve i palate Dunđerskih.

-  Sa druge strane, sadržaj knjige narušava ovu naizgled idiličnu atmosferu i otkriva drugu stranu medalje u vidu sumorne društveno političke klime u to vreme - poručuje dr Filip Krčmar, uz napomenu da su izdavači knjige Udruženje istoričara Zrenjanin eksplorativa i Institut za podunavsko švapsku istoriju i regionalne studije u Tibingenu.

Pisac Karl Hel rođen 1875. godine u Karlsdorfu, današnji Banatski Karlovac, bio je novinski urednik, publicista, sekretar Južnomađarskog seljačkog udruženja i bliski saradnik dr Imrea Varadija. Kao novinar i javni radnik oštro je kritikovao vlasti nekadašnje Torontalske županije, ukazujući javno na njihovu korupciju, bahatost i nerad, kao i na brojne afere županijske vrhuške i ondašnje vladajuće Liberalne stranke. Nemački list Unser Blatt (Naš list) koji je uređivao u saradnji sa Varadijem bio je možda i najjače opoziciono glasilo u Torontalskoj županiji tokom prve decenije 20. veka.

Hel je umro u Ridu pored Linca 1953. godine.

