DOŽIVLJAJI JEDNOG AMERIKANCA U TORONTALSKOJ ŽUPANIJI: Promocija knjige Karla Hela
NARODNI muzej u Zrenjannu, u subotu, 27. septembra u 19 časova, biće domaćin promocije knjige „Doživljaji jednog Amerikanca u Torontalskoj županiji” Karla Hela, koju je sa nemačkog preveo i priredio Zrenjaninac, dr Filip Krčmar.
Priča o zanimljivoj knjizi je ujedno i prilika za kraći osvrt na prošlost Zrenjanina početkom 20. veka, a u pozadini radnje nalazi se čuveno gostovanje putujućeg cirkusa Bufalo Bila, podizanje spomenika Erneu Kišu, inicijativa za otvaranje županijskog muzeja i biblioteke, izgradnja Palate suda, Bukovčeve i palate Dunđerskih.
- Sa druge strane, sadržaj knjige narušava ovu naizgled idiličnu atmosferu i otkriva drugu stranu medalje u vidu sumorne društveno političke klime u to vreme - poručuje dr Filip Krčmar, uz napomenu da su izdavači knjige Udruženje istoričara Zrenjanin eksplorativa i Institut za podunavsko švapsku istoriju i regionalne studije u Tibingenu.
Pisac Karl Hel rođen 1875. godine u Karlsdorfu, današnji Banatski Karlovac, bio je novinski urednik, publicista, sekretar Južnomađarskog seljačkog udruženja i bliski saradnik dr Imrea Varadija. Kao novinar i javni radnik oštro je kritikovao vlasti nekadašnje Torontalske županije, ukazujući javno na njihovu korupciju, bahatost i nerad, kao i na brojne afere županijske vrhuške i ondašnje vladajuće Liberalne stranke. Nemački list Unser Blatt (Naš list) koji je uređivao u saradnji sa Varadijem bio je možda i najjače opoziciono glasilo u Torontalskoj županiji tokom prve decenije 20. veka.
Hel je umro u Ridu pored Linca 1953. godine.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)