“Opera na otvorenom” – veče italijanske opere 30. avgusta u Luci Beograd sa domaćim i italijanskim izvođačima

Veliki operski događaj posvećen italijanskim arijama, “Opera na otvorenom”, održava se 30. avgusta 2025. od 21.00 u OpenAir Corneru Luke Beograd. Nastupiće renomirana imena italijanske i domaće operske scene: tenor Dario Di Vietri, sopran Marija Jelić, dirigent Izabela Ambrozini uz Srpski simfonijski orkestar.

Foto: Promo

Posle velikog uspeha prošlogodišnjeg operskog koncerta kod Silosa, ove godine se nastavlja započeta tradicija koncertom pored Dunava, uz najlepšu italijansku opersku muziku. Ulaznice se mogu nabaviti na Ticket Vision prodajnim mestima i onlajn na tickets.rs i cooltix.rs.

Foto: Promo

Sopran Marija Jelić i tenor Dario Di Vietri očaraće publiku najlepšim arijama i duetima Verdija, Pučinija, Leonkavala i Maskanjija, pod dirigentskom palicom maestralne Izabele Ambrozini, uz pratnju Srpskog simfonijskog orkestra. Istaknuti delovi programa biće “Nessun dorma”, “E lucevan le stelle”, “Vesti la giubba”, “Vissi d’arte”, dueti iz Opera “Kavalerija Rustikana” i “Travijata” i još mnogo toga.

Tenor Dario Di Vietri je postao rado viđen gost Beograda. Kao pobednik takmičenja „Una voce per l’Arena” Di Vietri je nastupio u Areni di Verona 2014. godine. Ovo je dovelo do mnogih angažmana širom Italije i sveta: Arena di Verona, Opera di Roma, Opera de Oviedo, Grčka nacionalna Opera, Seul Arts Center, Nacionalna Opera u Bukureštu, Narodno Pozorište u Beogradu, Državna Opera u Ankari, Opera u Kairu, uz brojne glavne uloge. Za doček Nove 2017. godine, nastupao je na gala koncertu posvećenom Pučiniju sa Solunskim simfonijskim orkestrom, koji je prenosila grčka televizija.

Foto: Promo

Sopran Marija Jelić je jedna od naših najistaknutijih operskih umetnica koja često nastupa u inostranstvu, nedavno je nastupala u Japanu, Italiji, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori. Marija je nastupala u preko 25 zemalja. Takođe pevala je sa Plasidom Domingom, Elinom Garančom, Hoze Kurom i dr. Marija u svom repertoaru ima uloge kao što su Madam Baterflaj, Toska, Mimi, Aida, i mnoge druge koje je ostvarila na svetskim scenama. Ove godine je prestižna izdavačka kuća Naxos objavila album “Griseldis” sa Sofijskom filharmonijom i Marijom kao solistom. Svetske kritike je opisuju kao otkrovenje i zvezdu u usponu.

Foto: Promo

Izabela Ambrozini je međunarodno priznata dirigentkinja, sarađivala je sa Sanktpeterburškom filharmonijom, Moskovskim simfonijskim orkestrom i orkestrima operskih kuća Mađarske, Poljske, Slovačke i Češke, a nastupala je na koncertima u saradnji sa muzičkim institucijama kao što su Akademija Santa Čečilija i Fondacija Muzika za Rim. Dirigovala je Kalabrijskom filharmonijom, Orkestrom Bratislavske opere i Filharmonijom u Meksiku, gde je dirigovala koncertom povodom 500. godišnjice smrti Leonarda da Vinčija. Od 2018. godine, gostujući je dirigent Kairskog simfonijskog orkestra. Od 1999. godine, umetnički je i muzički direktor orkestra Roma Sinfonika i hora Roma Tre, koje je osnovala. Ovi ansambli se sastoje od mladih profesionalaca odabranih među diplomcima italijanskih konzervatorijuma starosti od 18 do 30 godina. Tokom više od dvadeset godina, održala je preko 500 koncerata u Italiji i inostranstvu. Mnogi koncerti koje je dirigovala Ambrozini emitovani su uživo na velikim televizijskim mrežama kao što su Rai, Rai Vaticano, Radio Vaticana i Sky.

Foto: Promo

Koncert “Opera na otvorenom” organizuju Internacionalna operska fondacija, Strangefear, OpenAir Corner, Haos Community Space uz podršku Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu.

Publika će ponovo doživeti magiju opere pored Dunava – nezaboravno veče ispunjeno emocijama, dobrom energijom i zadivljujućom muzikom.