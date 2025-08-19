Kultura

NOVI CIKLUS "ČUVARKUĆE": Inkluzivni projekat namenjen deci zainteresovanoj za glumu i scenski nastup

Vukica STRUGAR

19. 08. 2025. u 13:30

KULTURNI centar Novog Sada, u saradnji sa Centrom za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, počinje novi ciklus projekta "Čuvarkuća" - namenjenog prvenstveno deci iz hraniteljskih porodica (ali i ostaloj od 11 do 16 godina) zainteresovanoj za glumu i scenski nastup.

НОВИ ЦИКЛУС ЧУВАРКУЋЕ: Инклузивни пројекат намењен деци заинтересованој за глуму и сценски наступ

foto promo

Ovaj projekat se održava drugu godinu zaredom i predstavlja važan korak u inkluziji dece bez roditeljskog staranja u kulturni život zajednice. Tokom prvog izdanja, završni rad polaznika bila je predstava na temu empatije, izvedena pred mnogobrojnom publikom, koja je snažno ođeknula i pokazala koliko je ovakav vid rada značajan i za decu i za zajednicu. Organizatori ističu da je projekat "Čuvarkuća" namenjen ne samo osnaživanju dece iz osetljivih grupa, već i stvaranju prostora u kojem se deca međusobno povezuju, uče i podržavaju.

Projekat se realizuje uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, u okviru Konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata scenskog stvaralaštva u AP Vojvodini za 2025. godinu.

