KOSOVSKA EPIKA PRED SAVREMENOM PUBLIKOM: Predrag Radonjić, direktor pozorišta u Gračanici, o premijerama, gostovanjima i planovima

NARODNO pozorište Priština sa sedištem u Gračanici, u "inat svima i uprkos svemu", radi punom parom.

foto Z.Jovanović

Svaku predstavu nastoje da vidi beogradska publika, obilaze i druge gradove po Srbiji, a ove godine prikupljen novac sa gostovanja u Republici Srpskoj solidarno su "preusmerili" onima kojima je trenutno potrebniji - porodicama iz poplavljenih područja. Mada je na njihovoj sceni nedavno premijerno izvedena "Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja" Ive Brešana, već se spremaju za novi poduhvat: pod radnim nazivom "Kosovski ciklus" priprema se predstava koja će preispitati koliko su epika i mit živi među našim življem na KiM.

- U "Predstavi Hamleta u selu Mrduša Donja" (režija Jana Maričić) angažovali smo kompletnu podelu iz kuće. Tekst je adaptiran i lociran u prostore koji se mogu definisati kao južna Srbija - objašnjava Predrag Radonjić, direktor NP Priština u Gračanici. - Jezički i sa toponima, smešten je u ovaj deo zemlje, u neke neodređene devedesete godine. Pokazalo se da kao i u originalnoj verziji, komad odlično funkcioniše u kontekstu jedne ideologije. I kao svi značajni tekstovi, ima svoje mesto u današnjem vremenu, baveći se ljudskim karakterima, sukobima, manjkavostima, temperamentima i sučeljavanjem ljudi i istorije... Beogradska premijera je 29. aprila u Narodnom pozorištu, a predstava je selektovana i za Susrete profesionalnih pozorišta "Joakim Vujić", koji se ove godine održavaju u Užicu.

foto NP Priština/Gračanica "Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja"

Ceo april biće, kako u Gračanici vole da kažu, posvećen beogradskim premijerama:

- Gostovanje u Beogradu mi, zaista, doživljavamo kao još jednu premijeru. Veoma nam je stalo da naš rad vidi prestonička publika i uveri se da su to dobre i kvalitetne predstave. Tako ćemo u Bitef teatru 15. aprila izvesti "Čekajući kraj partije", u režiji Nenada Todorovića. Dramatizacija je urađena na osnovu dva Beketova komada, "Čekajući Godoa" i "Kraj partije". Napravljena je neka vrsta sinteze i pokazalo se da je prilično hermetično Beketovo delo potpuno funkcionalno kad su u pitanju apsurdi naših života. Sa svojom vanvremenskom dimenzijom može da se čita iz savremenog rakursa: mi se, zaista, prepoznajemo u tim neprestanim iščekivanjima dolaska "sile" ili ljudi koji će nam doneti egzistencijalno rešenje problema, a koji se nikako ne pojavljuju. To je naš život na svakom koraku... Videli smo, pogotovo na Kim, koliko publika (i to ne preterano pozorišno verzirana), intenzivno reaguje na predstavu kad ih se lično tiče. Kao da se baš njima dešava u stalnom, izneverenom iščekivanju, sa nadom uvek na dugom štapu.

Pred gračaničkim teatrom novi je, izazovni poduhvat. Po motivima narodne poezije Nikola Zavišić dramatuzije i režira predstavu koja za sada ima radni naslov "Kosovski ciklus":

- Baviće se savremenim odnosom prema usmenoj klasici koja svoje vrhunce ima u pesmama kosovskog ciklusa, čija su epika i mit duboko utkani u sam koren našeg identiteta. Biće to radioničarska predstava, u kojoj će se Zavišić sa glumcima baviti pitanjem šta nam ta baština i mitologija danas predstavlja i znači. Radujem se ovom pozorišnom eksperimentu i ispitivanju. Planirano je da premijera bude neposredno pred Vidovdan u Gračanici... U međuvremenu, uporedo radimo na još jednoj predstavi (u režiji Olje Đorđević), pod radnim nazivom "Nevelika očekivanja". U njoj će učestvovati uglavnom mladi glumci iz našeg ansambla. Biće to priča o ljudima koji su upisali akademije, imali svoje snove i očekivanja, s pitanjem koliko su te njihove želje ispunjene. Tekst će nastajati u procesu proba, a premijera je planirana za kraj maja.

foto NP Priština/Gračanica "Čekajući kraj partije"

Nedavno je u Gračanici prvi put izvedena i dečja predstava "Pepeljuga", rađena po tekstu nedavno preminulog Igora Bojovića:

- Već sedam godina redovno postavljamo na scenu predstave za najmlađe. Ovog marta odigrali smo "Pepeljugu", kao prvo posthumno izvođenje predstave po Igorovom tekstu. Bio nam je veoma drag saradnik i porijatelj, radili smo svojevremeno i njegov "Baš Baš Čelik". Inače, "Pepeljuga" je plod naše saradnje sa Fakultetom umetnosti u Kosovskoj Mitrovici. Režirao ju je Igor Damnjanović, donedavno prvak našeg pozorišta. Izvedena je nekoliko puta na KiM, u uvek punoj sali, a selektovana je i za dečji festival u Kruševcu. Dečje predstave uvek su dobro posećene, na proleće i tokom leta igramo ih i u školskim dvorištima, ispred domova kulture, u portama crkava i manastira, idući u susret publici koja ne može da dođe u Gračanicu. Uostalom, ceo KiM tretiramo kao našu matičnu scenu. Svaki naslov izvodimo i u Kosovskoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu, Zubinom Potoku, dok iz enklava organizujemo dolazak u Gračanicu.

Jedini profesionalni teatar u južnoj srpskoj pokrajini nedavno je imao i turneju po Republici Srpskoj, što smatraju veoma važnim segmentom rada.

- Ovog puta smo gostovali sa "Ženidbom" i "Sumljivim licem". Trebalo je da obiđemo četiri grada. Zbog poplava igrali smo samo u Bjeljini i Banjaluci, mada su bili planirani i Prijedor i Mrkonjić Grad. Kao i do sada, turneja u RS ostvarena je u saradnji sa Udruženjem "Baštionik", ali smo novac (koji, inače, ide za stipendije nadarenim đacima na KiM) preusmerili za pomoć ugroženim porodicama sa poplavljenih područja i dogovorili se da turneju ponovimo na jesen. U maju ćemo u Crnoj Gori obići kontinentalni deo: Nikšić, Plužine, Pljevlja. Sve u svemu, pozorište radi punim kapacitetom. To je jedini odgovor na sve ono što nam se dešava na KiM. Pošto imamo nametnutu spoljnu blokadu Kurtijevih organa vlasti, ne možemo sebi dozvoliti nikakvu unutrašnju blokadu pozorišta. Naprotiv, moramo da radimo - punom parom.

Na točkovima - Uvek imamo probleme kad treba da odemo sa našom predstavom u centralnu Srbiju: i kad izlazimo i kad se vraćamo. Dovijamo se kako znamo i umemo, stalno su tu neke administrativne peripetije. Nije jednostavno, ali nekako uspevamo da funkcionišemo. Tokom meseca imamo obično osam izvođenja: četiri na KiM i isto toliko u drugim delovima Srbije, tako da je svako izvođenje na drugom mestu. Može se, zapravo, reći da smo pozorište na točkovima - kaže naš sagovornik.