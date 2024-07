PUKOVNIKOVA POSVETA STAROSTI: Muharem Bazdulj o slavnoj noveli nobelovca Gabrijela Garsije Markesa (VIDEO)

POVODOM 24. izdanja Egzita, koji će trajati od 10.do 14.jula, Galerija Matice srpske u Novom Sadu prirediće program „Take a break – feel the Art in The Gallery of Matica srpska“ sa željom da tokom ovog muzičkog festivala promoviše srpsku umetnost i kulturnu baštinu koju čuva i na taj način je približi stranim turistima.