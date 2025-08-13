NIGDE NIKOG, NEMAMO KUD: Pesme iz nove knjige akademika Matije Bećkovića
Desanka i Gerd Miler
Svetsko prvenstvo u fudbalu
Sa Struškim večerima poezije
U autobusu koji je prevozio pesnike
Pesnici su svako jutro komentarisali
Utakmice koje su prethodne večeri
Gledali na televiziji
Zamisli reče jedan
Onaj Gerd Miler
Na prvi zvižduk
U prvoj sekundi
Dokopa se lopte
Predribla dva tri igrača
Ulete u šesnaesterac
Stušti se prema golu
Oslobodi se još jednog
Nađe se oči u oči s golmanom
I iz sve snage
Raspali u stativu
Juuu
Al je bezobrazan
Oglasi se Desanka Maksimović
Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac
Ne znam kako je Sveti Vasilije Ostroški
Slava mu i milost
Dozvolio
Da pod Ostrog pobiju onakve ljude
Za pesmu je bolje ko u to veruje
A pobeđuje ko ne veruje
Ko u to veruje glavu će izgubiti
Ali drukčije svetac neće biti
Jovica Veljović
Iz Suvog Dola kod Brusa
Zaputio se u Hamburg
Brusač Jovica Veljović
Da brusom iz Suvog Dola
Brusi slovo
Koje je stvorilo svet
A Baruh de Spinoza
Pobegao je iz Amsterdama u selo
I u samoći brusio sočiva
Da i ćorav vidi
Sve što slovo stvara
U brusionama vasiona
Šta ćeš u Srbiji
Srbija je propala
Šta ćeš u Srbiji
Srbija je propala
Ima li ko da to ne zna
A ja čim pređoh Drinu
Na prvom odmorištu
Vidim zaustavi se autobus
Pun dece kao cveća
Učitelj ih proziva
A ona izlaze
Jedno po jedno
Jovo Miloš Spasoje
Milica Jasna Aleksa
Vuk Danilo Anđelija
Živojin Mitar Jelica
Ja to gledam i mislim
A vi kažete
Srbija je propala
Kad dođoh u Beograd
Pomislih
Pa šta ćeš više
Srbija je propadala i ranije
Pa se opet dizala
A vi kad jednom propadnete
Nećete nikad više
Balada o Valjevu
Kad kao niko
Ili bilo ko
Bilo kad
Dođeš bilo gde
U bilo koju zemlju
U bilo koji grad
Nećeš znati da taj grad
Nije bilo koji
Niti si ti bilo ko
Čim si u njega došao
A kad u bilo kojem gradu
U bilo kojoj zemlji
Bilo kad
Kao niko
Ili bilo ko
Sretneš onu
Koja nije bilo koja
Daće ti ono
Što ni sama nema
I taj bilo koji grad
Daće ti sve
I što ima
I što nema
Najviše što se može dati
Bilo kad
Bilo kom
Tada će bilo koji grad
Postati jedini
A kad je jedini
Nije bilo koji
Niti si ti bilo ko
Zbog tog jednog
Više ni jedan grad
Nije bilo koji
I niko nije bilo ko
Kalendar
Kad je mom pradedi Vuju Bećkovu
U Novom selu u Bjelopavlićima
Kuršum slomio donju vilicu
I prozvali ga Bezviličko
Imanuel Kant je pisao
Kritiku čistog uma
A kad je Vujo preminuo
Ezra Paund je upisao studije
U Pensilvaniji
Posle bitke na Vučjem Dolu
Otvoren je Vimbldon
Kad je umro Volt Vitmen
Rodili su se Ivo Andrić
Miloš Crnjanski
Miroslav Krleža
Draža Mihailović
Josip Broz Tito
Kad je Alber Kami
Objavio Mit o Sizifu
A Česlav Miloš
Zarobljeni um
Josip Broz se iz šume
Uputio u Beli dvor
I ispred Karađorđevog doma
Sahranio svog psa
Konja i ljubavnicu
Petnaest godina pre Kosovske bitke
Umro je Petrarka
Tri godine pre Njegoševog rođenja
Umro je Edgar Alan Po
A kad je Njegoš zidao prvu kuću na Cetinju
Artur Rembo je pobegao iz Pariza
Tri veka pre Šekspira
Pohvalu Knezu Lazaru
(Izdavač “Vukotić medija”)
