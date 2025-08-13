Dodatak Kultura

NIGDE NIKOG, NEMAMO KUD: Pesme iz nove knjige akademika Matije Bećkovića

В. Н.

13. 08. 2025. u 05:00

* * * * *

НИГДЕ НИКОГ, НЕМАМО КУД: Песме из нове књиге академика Матије Бећковића

Foto D. Milovanović

Desanka i Gerd Miler

Svetsko prvenstvo u fudbalu

Poklopilo se te godine
Sa Struškim večerima poezije

U autobusu koji je prevozio pesnike

Iz Ohrida u Strugu
Pesnici su svako jutro komentarisali
Utakmice koje su prethodne večeri
Gledali na televiziji

Zamisli reče jedan
Onaj Gerd Miler
Na prvi zvižduk
U prvoj sekundi
Dokopa se lopte
Predribla dva tri igrača
Ulete u šesnaesterac
Stušti se prema golu
Oslobodi se još jednog
Nađe se oči u oči s golmanom
I iz sve snage
Raspali u stativu

Juuu
Al je bezobrazan
Oglasi se Desanka Maksimović

Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac

Ne znam kako je Sveti Vasilije Ostroški

Čudotvorac
Slava mu i milost
Dozvolio
Da pod Ostrog pobiju onakve ljude

Za pesmu je bolje ko u to veruje
A pobeđuje ko ne veruje

Ko u to veruje glavu će izgubiti
Ali drukčije svetac neće biti

Foto promo

Jovica Veljović

Iz Suvog Dola kod Brusa
Zaputio se u Hamburg
Brusač Jovica Veljović
Da brusom iz Suvog Dola
Brusi slovo
Koje je stvorilo svet

A Baruh de Spinoza
Pobegao je iz Amsterdama u selo
I u samoći brusio sočiva
Da i ćorav vidi
Sve što slovo stvara
U brusionama vasiona
Šta ćeš u Srbiji
Srbija je propala

Šta ćeš u Srbiji
Srbija je propala

Ima li ko da to ne zna

A ja čim pređoh Drinu
Na prvom odmorištu
Vidim zaustavi se autobus
Pun dece kao cveća

Učitelj ih proziva
A ona izlaze
Jedno po jedno

Jovo Miloš Spasoje
Milica Jasna Aleksa
Vuk Danilo Anđelija
Živojin Mitar Jelica

Ja to gledam i mislim
A vi kažete
Srbija je propala

Kad dođoh u Beograd

Ulica Kralja Petra
Pomislih
Pa šta ćeš više

Srbija je propadala i ranije
Pa se opet dizala
A vi kad jednom propadnete
Nećete nikad više

Foto D. Milovanović

Balada o Valjevu

Kad kao niko
Ili bilo ko
Bilo kad
Dođeš bilo gde
U bilo koju zemlju
U bilo koji grad
Nećeš znati da taj grad
Nije bilo koji
Niti si ti bilo ko
Čim si u njega došao

A kad u bilo kojem gradu
U bilo kojoj zemlji
Bilo kad
Kao niko
Ili bilo ko
Sretneš onu
Koja nije bilo koja
Daće ti ono
Što ni sama nema
I taj bilo koji grad
Daće ti sve
I što ima
I što nema
Najviše što se može dati
Bilo kad
Bilo kom

Tada će bilo koji grad
Postati jedini
A kad je jedini
Nije bilo koji
Niti si ti bilo ko

Zbog tog jednog

Jedinog grada
Više ni jedan grad
Nije bilo koji
I niko nije bilo ko

Kalendar

Kad je mom pradedi Vuju Bećkovu
U Novom selu u Bjelopavlićima
Kuršum slomio donju vilicu
I prozvali ga Bezviličko
Imanuel Kant je pisao
Kritiku čistog uma
A kad je Vujo preminuo
Ezra Paund je upisao studije
U Pensilvaniji

Posle bitke na Vučjem Dolu
Otvoren je Vimbldon
Kad je umro Volt Vitmen
Rodili su se Ivo Andrić
Miloš Crnjanski
Miroslav Krleža
Draža Mihailović
Josip Broz Tito

Kad je Alber Kami
Objavio Mit o Sizifu
A Česlav Miloš
Zarobljeni um
Josip Broz se iz šume
Uputio u Beli dvor
I ispred Karađorđevog doma
Sahranio svog psa
Konja i ljubavnicu

Petnaest godina pre Kosovske bitke
Umro je Petrarka
Tri godine pre Njegoševog rođenja
Umro je Edgar Alan Po
A kad je Njegoš zidao prvu kuću na Cetinju
Artur Rembo je pobegao iz Pariza

Tri veka pre Šekspira

Jefimija je vezla
Pohvalu Knezu Lazaru

(Izdavač “Vukotić medija”)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

DELIJE OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)
Fudbal

0 9

"DELIJE" OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)

Crvena zvezda i Leh igrali su u utorak revanš meč kvalifikacija za UEFA Ligu šampiona u fudbalu, a u Beograd su tim povodom stigli ne samo huligani koji bodre klub iz Poznanja, već i njihovi "koalicioni partneri" iz drugih poljskih navijačkih grupa. I, iako su većim delom dana oni mirno boravili u srpskoj prestonici, u jednom trenutku su napravili probleme, a za sobom su na kraju ostavili i poruku.

13. 08. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VRBOVANJE U TOKU: Šešelj otkrio svoje mračne sumnje

VRBOVANjE U TOKU: Šešelj otkrio svoje mračne sumnje