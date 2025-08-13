NIGDE NIKOG, NEMAMO KUD: Pesme iz nove knjige akademika Matije Bećkovića

* * * * *

Desanka i Gerd Miler

Svetsko prvenstvo u fudbalu



Sa Struškim večerima poezije

U autobusu koji je prevozio pesnike



Iz Ohrida u StruguPesnici su svako jutro komentarisaliUtakmice koje su prethodne večeriGledali na televiziji

Zamisli reče jedan

Onaj Gerd Miler

Na prvi zvižduk

U prvoj sekundi

Dokopa se lopte

Predribla dva tri igrača

Ulete u šesnaesterac

Stušti se prema golu

Oslobodi se još jednog

Nađe se oči u oči s golmanom

I iz sve snage

Raspali u stativu

Juuu

Al je bezobrazan

Oglasi se Desanka Maksimović

Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac

Ne znam kako je Sveti Vasilije Ostroški



Slava mu i milostDozvolioDa pod Ostrog pobiju onakve ljude

Za pesmu je bolje ko u to veruje

A pobeđuje ko ne veruje

Ko u to veruje glavu će izgubiti

Ali drukčije svetac neće biti

Jovica Veljović

Iz Suvog Dola kod Brusa

Zaputio se u Hamburg

Brusač Jovica Veljović

Da brusom iz Suvog Dola

Brusi slovo

Koje je stvorilo svet

A Baruh de Spinoza

Pobegao je iz Amsterdama u selo

I u samoći brusio sočiva

Da i ćorav vidi

Sve što slovo stvara

U brusionama vasiona

Šta ćeš u Srbiji

Srbija je propala

Šta ćeš u Srbiji

Srbija je propala

Ima li ko da to ne zna

A ja čim pređoh Drinu

Na prvom odmorištu

Vidim zaustavi se autobus

Pun dece kao cveća

Učitelj ih proziva

A ona izlaze

Jedno po jedno

Jovo Miloš Spasoje

Milica Jasna Aleksa

Vuk Danilo Anđelija

Živojin Mitar Jelica

Ja to gledam i mislim

A vi kažete

Srbija je propala

Kad dođoh u Beograd



PomislihPa šta ćeš više

Srbija je propadala i ranije

Pa se opet dizala

A vi kad jednom propadnete

Balada o Valjevu

Kad kao niko

Ili bilo ko

Bilo kad

Dođeš bilo gde

U bilo koju zemlju

U bilo koji grad

Nećeš znati da taj grad

Nije bilo koji

Niti si ti bilo ko

Čim si u njega došao

A kad u bilo kojem gradu

U bilo kojoj zemlji

Bilo kad

Kao niko

Ili bilo ko

Sretneš onu

Koja nije bilo koja

Daće ti ono

Što ni sama nema

I taj bilo koji grad

Daće ti sve

I što ima

I što nema

Najviše što se može dati

Bilo kad

Bilo kom

Tada će bilo koji grad

Postati jedini

A kad je jedini

Nije bilo koji

Niti si ti bilo ko

Zbog tog jednog



Kalendar

Više ni jedan gradNije bilo kojiI niko nije bilo ko

Kad je mom pradedi Vuju Bećkovu

U Novom selu u Bjelopavlićima

Kuršum slomio donju vilicu

I prozvali ga Bezviličko

Imanuel Kant je pisao

Kritiku čistog uma

A kad je Vujo preminuo

Ezra Paund je upisao studije

U Pensilvaniji

Posle bitke na Vučjem Dolu

Otvoren je Vimbldon

Kad je umro Volt Vitmen

Rodili su se Ivo Andrić

Miloš Crnjanski

Miroslav Krleža

Draža Mihailović

Josip Broz Tito

Kad je Alber Kami

Objavio Mit o Sizifu

A Česlav Miloš

Zarobljeni um

Josip Broz se iz šume

Uputio u Beli dvor

I ispred Karađorđevog doma

Sahranio svog psa

Konja i ljubavnicu

Petnaest godina pre Kosovske bitke

Umro je Petrarka

Tri godine pre Njegoševog rođenja

Umro je Edgar Alan Po

A kad je Njegoš zidao prvu kuću na Cetinju

Artur Rembo je pobegao iz Pariza

Tri veka pre Šekspira



Pohvalu Knezu Lazaru

