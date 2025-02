DUHOVNI ORIJENTIR: Vladeta Jerotić - Za života fenomen, zadužio srpsku kulturu

U CELOKUPNOJ istoriji srpske kulture malo je intelektualaca koji su za života stekli tako veliku popularnost da su postali i svojevrstan kulturni fenomen svog i potonjeg doba.

Foto Privatna arhiva

Jedan od takvih je i Vladeta Jerotić (1924-2019), psihijatar, psihoterapeut i književnik, čiji se izuzetan značaj u našoj kulturi potvrđuje i u periodu nakon njegovog odlaska jer vremenska distanca samo jasnije i argumentovanije čini ubedljivom ovu ocenu. Znajući da su upravo karakteristike doba u kojem je proživeo svoj vek različite i suprotne od onih koje su ga odlikovale, njegov život i ostvareno delo mogu se smatrati jedinstvenim podvigom koji mnogima može biti putokaz i uzor.

Među brojnim aktivnostima kojima je Jerotić zadužio srpsku kulturu svakako su najvažnije one koje su već dale neposredne plodove: doprinos adekvatnoj recepciji Frojdovog dela i psihoanalize kao i učenja Karla Gustava Junga i analitičke psihologije u našoj sredini, dugogodišnja uspešna psihijatrijska i psihoterapeutska praksa, profesura pastirske psihologije na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, dubinske analize dela domaćih i inostranih pisaca i tumačenje dela svetih otaca, ukazivanje na prave hrišćanske, kulturne i nacionalne vrednosti, razumevanje naših individualnih i kolektivnih problema i traženja načina da se oni reše i prevladaju, brojna predavanja kojima je pokrenuo razgovore o značajnim pitanjima naše kulture i doprinos mnogim naučnim skupovima, javnim raspravama i tribinama.

Svojim knjigama i nastupima obeležio je domaću kulturu na kraju prošlog i početkom ovog veka, a nakon smrti potvrđuje svojim duhovnim prisustvom duboku ukorenjenost u ovoj sredini. Obnovljena izdanja njegovih knjiga, snimljena učešće na javnim tribinama, predavanja i razgovori kao i televizijske emisije u kojima je gostovao neprestano se čitaju, slušaju, gledaju i komentarišu. Na pojedinim profilisanim sajtovima za brigu o duševnom i telesnom zdravlju stalno se objavljuju i potom dele na društvenim mrežama delovi njegovih tematski uvek aktuelnih i atraktivnih predavanja i fragmenti iz njegovih članaka i knjiga.

Ne zasnovana samo na velikom znanju i izuzetnoj stručnosti, Jerotićeva velika popularnost proističe iz sposobnosti da adekvatno sagleda pozitivne i negativne strane čoveka, prepozna njegove probleme i ukaže na mogućnost njihovog rešenja. Bilo da je razmatrao pojedinca ili kolektiv, uravnoteženost i smirenost pristupa omogućavali su mu da pruži prave odgovore na izazove i iskušenja kojima su ljudi stalno izloženi.

Izuzetan znalac književnosti i umetnosti, religijski utemeljen u pravoslavlju i duhovno otvoren prema najraznovrsnijim fenomenima života i kulture, Jerotić daje pečat autorske autentičnosti svojim pisanim i izgovorenim rečima koje se decenijama sa izuzetnom pažnjom čitaju i slušaju. Njegove misli su neodvojive od osećanja i postupaka koji su uvek iskreni i međusobno usaglašeni, osmišljeni, produhovljeni i prožeti istinskom verom. Pomoću vere, koja daje egzistentnost duhovnom i omogućuje transcendenciju ovozemaljskog, on je ostvario sopstveni duševni integritet i vinuo se do duhovnih visina zračeći istinom neposrednog iskustva i delujući životno podsticajno i isceljujuće. Zato su njegove knjige i javni nastupi bili svojevrsne svečanosti za one koji ga slušali i čitali njegove tekstove.

Vladeta Jerotić je izuzetan stvaralac i intelektualac čije misli, reči i dela, nadahnute iskrenom verom i prožete ljubavlju zrače visokim stepenom međusobne usaglašenosti. Iz tog saglasja svaka njegova izgovorena ili napisana reč potvrda je autorskog stava i izraz nastojanja za što celovitijim i istinitijim uvidom koji podrazumeva i jedno dublje ljudsko iskustvo. Njegove reči se i danas rado slušaju, čitaju i prihvataju kao mudra pouka koja ima značenje duhovnog orijentira i potrebnu isceliteljsku moć.

Doživljavajući Jerotićeve reči kao poruke nekog nama veoma bliskog, njegova dela prihvatamo kao darove svog duhovnog rođaka. Otvorena kako za stručnjake tako i za najširu, laičku publiku, ona su poziv autora da mu se pridružimo i budemo onakvi kakvi možemo biti. A to znači i bolji nego što jesmo, spremni da se suočimo sa svojim nepriznavanim negativitetom kako bi ga preobrazili u bolji deo sebe. Ukoliko se ne trudimo u tom pozitivnom smislu, onda ćemo, kako kaže njegova omiljena jevrejska poslovica, sigurno postati gori. Delo Vladete Jerotića daje nam snažan podstrek i podršku da istrajemo na tom dugom i teškom putu individuacije i oboženja.

U našoj sredini Jerotić spada u izuzetno retke pojedince koji se od ostalih razlikuju svojim izuzetnim znanjem, kreativnošću i doslednim potvrđivanjem ljudskih vrlina zasnovanih na najvišim humanim vrednostima, intelektualnom poštenju i duhovnoj čestitosti. Kada se kaže da su takvi pojedinci postali i svojevrsne institucije, onda takvo određenje ima posebno značenje jer predstavlja i nesumnjivo priznanje za njihov doprinos ovoj kulturi.

Jerotićev značaj u srpskoj kulturi obeležen je njegovom raznovrsnom i plodnom višedecenijskom aktivnošću, a meri se njegovim impozantnim opusom, koji obuhvata oko četrdeset objavljenih knjiga i mnoge tekstove rasute u našim časopisima i listovima, uspešnom psihijatrijskom i psihoterapeutskom praksom kao i brojnim javnim nastupima i predavanjima. Iako je svoje prve knjige Psihoanaliza i kultura i Ličnost mladog narkomana objavio 1974. u pedesetoj godini, njegova zlatna životna jesen doneće obilje vrednih darova koji su doprineli osvetljavanju naše prošlosti, razumevanju sadašnjosti i otkrivanja vrednosti koje našu budućnost čine izvesnijom.

Sagledano sa vremenske distance, ukoliko se vrednuje prema humanim i duhovnim vrednostima, naše vreme će biti obeleženo Jerotićevim životom i delom. Ne zato što je oličavao svoje vreme, već zato što je jedan od retkih koji je odoleo iskušenjima njegovih humanih vrednosti. Za razliku od autora koji su svojim ponašanjem umanjivali vrednost svome delu kao i onih koji su se, svesni svojih mana, držali krajnje rezervisano i pragmatično kako nekim nepromišljenim postupkom ne bi doveli u pitanje adekvatnu recepciju svog dela, Vladeta Jerotić je ostvario najviši stepen saglasja između napisanog i življenog. Iz ukrštaja bitnih odlika njegove ličnosti i njegovog opusa isijava njegova harizmatičnost kojom je zračio i kojom i danas isijava dokazujući da je i intelektualno i duhovno prisutan među nama. Intenzivno medijsko prisustvo i u periodu nakon svog fizičkog odlaska čini osnovanom nadu da će i u budućnosti njegovo delo biti pouzdan orijentir ljudima za snalaženje u njihovim unutrašnjim i spoljašnjim lavirintima.

