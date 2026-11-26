PRONAĐENO TELO MLADE RUSKINJE U BEOGRADU: Devojka imala povrede
TELO mlade ruske državljanke V. R. pronađeno je sinoć u jednom stanu u Beogradu, a kako se saznaje, na njenom telu uočene su vidljive povrede.
Prema rečima izvora upoznatog sa slučajem, policijski službenici su po dolasku na lice mesta primetili masnice i podlive na licu i rukama devojke.
- Devojka je došla u posetu svom prijatelju D. R., koji je takođe državljanin Ruske Federacije. Upravo u njegovom stanu je i pronađeno njeno telo. Kada su policajci stigli, na njenom licu i rukama bile su vidljive masnice i podlivi. Za sada nije poznato kako su povrede nastale niti da li su u vezi sa smrću devojke - navodi izvor upoznat sa slučajem.
- Telo devojke je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu prevezeno na Institut za sudsku medicinu, gde će biti obavljena obdukcija. Ona bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti, ali i da pruži odgovore na pitanja u vezi sa povredama koje su uočene na njenom telu - kaže izvor.
D. R. je priveden radi davanja izjave i utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je devojka preminula, ali je ubrzo pušten.
O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, a istraga je u toku.
(Kurir)
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