RASVETLJENA PALJEVINA U NOVOM SADU: Malaoletniku (17) osumnjičenom za izazivanje opšte opasnosti pritvor do 30 dana
NOVOSADSKA policija je u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, uhapsila sedamnaestogodišnjaka iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.
Kako se sumnja on je 20. oktobra na Bulevaru Patrijarha Pavla u Novom Sadu zapalio jedan automobil, nakon čega se požar proširio na još dva vozila i jedan lokal.
Intenzivnim operativnim radom, policija je rasvetlila ovo krivično delo i pronašla osumnjičenog.
Nakon saslušanja nadležni sudija je osumnjičenom odredio pritvor do 30 dana.
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