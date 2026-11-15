Hapšenja i istraga

RASVETLJENA PALJEVINA U NOVOM SADU: Malaoletniku (17) osumnjičenom za izazivanje opšte opasnosti pritvor do 30 dana

Ljiljana Preradović

15. 11. 2026. u 11:25

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NOVOSADSKA policija je u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, uhapsila sedamnaestogodišnjaka iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

РАСВЕТЉЕНА ПАЉЕВИНА У НОВОМ САДУ: Малаолетнику (17) осумњиченом за изазивање опште опасности притвор до 30 дана

Foto: Profimedia/Ilustracija

Kako se sumnja on je 20. oktobra na Bulevaru Patrijarha Pavla u Novom Sadu zapalio jedan automobil, nakon čega se požar proširio na još dva vozila i jedan lokal.

Intenzivnim operativnim radom, policija je rasvetlila ovo krivično delo i pronašla osumnjičenog.

Nakon saslušanja nadležni sudija je osumnjičenom odredio pritvor do 30 dana.

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