Valensija ubedljiva pred dolazak u Beograd - Partizan mora da zaustavi Bruksa (VIDEO)

Biće veoma zanimljiv okršaj u utorak veče u Areni.

Sara Angelica/IPA Sport / IPA / Profimedia

Košarkaši Valensije se nalaze u odličnoj formi, a to su sada još jednom potvrdili u domaćem prvenstvu. Naime, ekipa Ćavija Alberte ubedljivo je savladala Korunju sa 111:97 u 8. kolu Endesa lige, pa je zadržala drugo mesto na tabeli sa skorom 6-2, iza prvoplasiranog Real Madrida (7-0).

Popularni "slepi miševi" tako su napravili odličnu uvertiru pred dolazak u srpsku prestonicu i duel sa Partizanom u 12. kolu Evrolige (utorak, 20.45). Sa učinkom 8-3 trenutno su najbolji tim u elitnom takmičenju i na liderskoj su poziciji, ispred Panatinaikosa, Olimpijakosa i Barselone. To samo po sebi dovoljno pokazuje koliko težak posao očekuje crno-bele, bez obzira što će imati prednost domaćeg terena i veliku podršku sa tribina.

Armoni Brooks 🤪🤸‍♂️ 📺 @DAZN_ES y @TVGalicia | #LigaEndesa | @valenciabasket https://t.co/adeyyg1pQs — Liga Endesa (@ACBCOM) November 15, 2026

Među igračima na koje odbrana "parnog valjka" posebno mora da obrati pažnju svakako je Armoni Bruks (28). Upravo je Amerikanac letos bio najveća želja sportskog sektora i trenera Đoana Penjaroje, pregovori su bili u završnoj fazi, ali se on u poslednji čas predomislio i otišao u Asvel. Međutim, kada je ambiciozni projekat Francuza propao, ponovo su se aktivirali Beograđani i opet je iskusni bek izabrao drugu opciju - ovog puta Valensiju.

Da je za kratko vreme postao jedan od glavnih nosica tima jasno potvrđuju brojke. Upravo je danas to pokazao, jer je za 19 minuta provedenih na parketu ubacio čak 25 poena, od čega pet trojki. Kada je reč o Evroligi, momak rodom iz Teksasa je trenutno da proseku 14,5 poena i 3,5 skokova po meču.

Lo de Armoni Brooks hoy está siendo un no parar 🤯 📺 @DAZN_ES y @TVGalicia | #LigaEndesa | @valenciabasket https://t.co/I8FDiEXRrp — Liga Endesa (@ACBCOM) November 15, 2026

Pored bivšeg člana Hjustona, Toronta i Bruklina u NBA ligi, za "narandžaste" sjajno igra i plejmejker Ti-Džej Šorts, a jako dobro se uklopio i Dilan Osetkovski, prošle sezone krilni centar Partizana. Što se tiče Nikole Mirotića, još uvek je na pauzi, pošto je krajem oktobra povredio primicač leve noge.