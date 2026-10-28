ALARM ZBOG SUKOBA U PERSIJSKOM ZALIVU: Cene hrane i đubriva naglo rastu, stiglo upozorenje iz Rusije

SUKOB u Persijskom zalivu i drugi geopolitički potresi doprinose destabilizaciji prehrambenih tržišta, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Rjabkov na Ekonomskom i humanitarnom forumu "Rusija – Afrika", prenosi TASS.

Foto: Mikhail Metzel/Russian Governmen/Zuma Press/Profimedia

- Nažalost, geopolitički potresi doprinose rastu nestabilnosti u snabdevanju hranom, pre svega sukob u Persijskom zalivu - istakao je on.

Zamenik šefa ruske diplomatije skrenuo je pažnju na to da je poremećaj logističkih lanaca, do kojeg je došlo usled pomenutog sukoba, doveo do smanjenja ponude đubriva na svetskim tržištima, a samim tim i do naglog rasta njihovih cena.

- Rast cena goriva, kao i povećanje troškova transporta, ubrzali su inflaciju širom afričkog kontinenta. Poskupljuju žitarice, stočna hrana, meso i mlečni proizvodi- ukazao je Rjabkov.

Naglasio je da nas sve ovo podseća da nije dovoljno samo gasiti političke i geopolitičke požare, već da moramo zajednički da radimo na tome da afrički kontinent ostvari prehrambeni suverenitet.

-Polazimo od toga da je Afrika u budućnosti, naravno, sasvim sposobna da sama sebe snabdeva hranom. U takvim okolnostima, od presudnog značaja postaje uspostavljanje prehrambenog suvereniteta afričkih zemalja, odnosno veće nezavisnosti od spoljnih isporuka kroz povećanje prinosa, stvaranje zaliha i lokalizaciju proizvodnje gotovih proizvod - podvukao je.

Kako je istakao Rjabkov, Rusija pruža značajnu humanitarnu pomoć Africi.

- Isporuke domaćih poljoprivrednih proizvoda i hrane naši prijatelji u Africi često doživljavaju kao dokaz pouzdanosti i spremnosti naše zemlje da im pomogne u teškim vremenima, i to bez ikakvog ličnog interesa - dodao je zamenik ministra.

(RT Balkan)