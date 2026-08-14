LAŽNI MAJSTOR PREVARIO ŽENU U SURČINU I UZEO JOJ PARE: Treće OJT podiglo optužnicu, traži 2 godine i 10 meseci zatvora za prevaranta

TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je danas podnelo sudu optužni predlog protiv S.M. (52) koji se tereti za prevaru i predložilo da ga osudi na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 10 meseci, kao i da mu izrekne novčanu kaznu od 20 hiljada dinara.

Foto: S. J. M.

- Okrivljenom se stavlja na teret da je 29. juna, oko 13,15 u Surčinu, u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist doveo u zabludu oštećenu Z.S. - pojašnjavaju iz tužilaštva. - On je došao na adresu gde živi oštećena i zajedno sa NN licem ušao u njeno dvorište, a potom i u kuću koja je bila otključana. U razgovoru sa Z.S. rekao joj je da je došao da popravi kapiju, jer ga je navodno, unajmila ćerka oštećene. Z.S. mu je poverovala i dala traženi novac, nakon čega se S.M. udaljio iz kuće i nestao u nepoznatom pravcu.