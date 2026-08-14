Hapšenja i istraga

FLOMASTEROM, NA PAPIRU, FALSIFIKOVAO ISPRAVE ZA MOTORNO VOZILO: Saslušan osumnjičeni, Treće OJT traži pritvor kako ne bi pobegao iz zemlje

Jelisaveta Ljutić

14. 08. 2026. u 17:54

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PO nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Surčin doneli su rešenje o zadržavanju I.H. (48) zbog sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje isprave.

ФЛОМАСТЕРОМ, НА ПАПИРУ, ФАЛСИФИКОВАО ИСПРАВЕ ЗА МОТОРНО ВОЗИЛО: Саслушан осумњичени, Треће ОЈТ тражи притвор како не би побегао из земље

Foto: S. J. M.

I.H. se tereti da je 13. avgusta u Surčinu napravio lažnu ispravu u nameri da je upotrebi kao pravu. 

Iz Tužilaštva kažu:

- To je uradio tako što je motorno vozilo kojim je upravljao umesto registarske tablice na zadnjem delu vozila, u ram stavio beli papir na kojem je flomasterom napisao karaktere svoje registarske oznake. On je danas saslušan u tužilaštvu zbog falsifikovanja isprave , nakon čega je javni tužilac predložio da mu sud odredi pritvor , iz razloga postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva i da neće biti dostupan državnim organima.

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