NOVI DETALJI PUCNJAVE U KAFIĆU NA VRAČARU: Lokal Vuka Bajruševića već bio meta napada

ISTRAGU povodom pucnjave u kojoj je ranjena prva žrtva otmice "zemunskog klana" vodi VJT u Beogradu, a nakon hitaca žrtva je zadobila prelom butne kosti i potkolenice.

Foto: Novosti

Dok policija i istražitelji tragaju za maskiranim napadačem i skupljaju dokaze nakon pucnjave na Vračaru u kojoj je ranjen Vuk Bajrušević (50) prva žrtva otmice "zemunskog klana", jedan od pravaca istrage ukazuje da je po sredi neka opomena i to navodno, zbog reketiranja.

- Istraga će utvrditi koji je tačan motiv ove pucnjave usred bela dana u kafiću koji je u vlasništvu ranjenog Vuka Bajruševića, ali se za sada sumnja se da je u pitanju neka opomena, s obzirom da je pucač pucao žrtvi u donje ekstremitete, odnosno noge - navodi dobro obavešten izvor za medije i dodaje:

- Način na koji je izvršena pucnjava deluje da je u pitanju organizovan napad koji za primarni cilj nije imao smrt žrtve Vuke Bajruševića, već neku poruku. U mafijaškim obračunima ovo je jedan od klasičnih napada na žrtvu kojoj želi nešto da se poruči, da se uplaši zbog nekoga ili nečega.

Pratio žrtvu u stopu

- Sumnja se da je napadač plaćenik kog je naručilac angažovao za ranjavanje žrtve. Napadač je navodno, danima opservirao žrtvu, a lakši deo posla bio je to što Bajrušević drži ovaj poznati vračarski lokal i često boravi u njemu - navodi izvor za medije i dodaje:

- Napadač je uz dobru logistiku pratio žrtvino kretanje, a danas je maskiran upao u lokal jer je prethodno znao da je lokal prekriven kamerama. Nije želeo da bude identifikovan pa je verovatno, iz tog razloga na sebi imao i crnu fantomku i kapuljaču preko glavu. Napadač je takođe, dobro organizovao pucnjavu s obzirom da je peške došao na mesto zločina, a isto tako je i pobegao.

Kako dalje objašnjava izvor, napadač je znao da su ulice kod poznatog vračarskog kafića jednosmerne i da se ćesto napravi gužva s obzirom da se tu nalazi i osnovna škola.

- Istraga će utvrditi da li je napadač možda imao saučesnika koji ga je navodno, dovezao u blizini lokala, a zatim ga negde po dogovoru čekao i odvezao na tajnu lokaciju - zaključuje izvor.

Istragu povodom pucnjave u kojoj je ranjen Vuk Bajrušević vodi nadležno Više javno tužilaštvo u Beogradu. Prema poslednjim informacijama, ranjeni Bajrušević ima prelom butne kosti i potkolenice i zbog toga mora na operaciju.

(Kurir)