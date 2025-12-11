NOVI DETALJI PUCNJAVE U KAFIĆU NA VRAČARU: Lokal Vuka Bajruševića već bio meta napada
ISTRAGU povodom pucnjave u kojoj je ranjena prva žrtva otmice "zemunskog klana" vodi VJT u Beogradu, a nakon hitaca žrtva je zadobila prelom butne kosti i potkolenice.
Dok policija i istražitelji tragaju za maskiranim napadačem i skupljaju dokaze nakon pucnjave na Vračaru u kojoj je ranjen Vuk Bajrušević (50) prva žrtva otmice "zemunskog klana", jedan od pravaca istrage ukazuje da je po sredi neka opomena i to navodno, zbog reketiranja.
- Istraga će utvrditi koji je tačan motiv ove pucnjave usred bela dana u kafiću koji je u vlasništvu ranjenog Vuka Bajruševića, ali se za sada sumnja se da je u pitanju neka opomena, s obzirom da je pucač pucao žrtvi u donje ekstremitete, odnosno noge - navodi dobro obavešten izvor za medije i dodaje:
- Način na koji je izvršena pucnjava deluje da je u pitanju organizovan napad koji za primarni cilj nije imao smrt žrtve Vuke Bajruševića, već neku poruku. U mafijaškim obračunima ovo je jedan od klasičnih napada na žrtvu kojoj želi nešto da se poruči, da se uplaši zbog nekoga ili nečega.
Pratio žrtvu u stopu
- Sumnja se da je napadač plaćenik kog je naručilac angažovao za ranjavanje žrtve. Napadač je navodno, danima opservirao žrtvu, a lakši deo posla bio je to što Bajrušević drži ovaj poznati vračarski lokal i često boravi u njemu - navodi izvor za medije i dodaje:
- Napadač je uz dobru logistiku pratio žrtvino kretanje, a danas je maskiran upao u lokal jer je prethodno znao da je lokal prekriven kamerama. Nije želeo da bude identifikovan pa je verovatno, iz tog razloga na sebi imao i crnu fantomku i kapuljaču preko glavu. Napadač je takođe, dobro organizovao pucnjavu s obzirom da je peške došao na mesto zločina, a isto tako je i pobegao.
Kako dalje objašnjava izvor, napadač je znao da su ulice kod poznatog vračarskog kafića jednosmerne i da se ćesto napravi gužva s obzirom da se tu nalazi i osnovna škola.
- Istraga će utvrditi da li je napadač možda imao saučesnika koji ga je navodno, dovezao u blizini lokala, a zatim ga negde po dogovoru čekao i odvezao na tajnu lokaciju - zaključuje izvor.
Istragu povodom pucnjave u kojoj je ranjen Vuk Bajrušević vodi nadležno Više javno tužilaštvo u Beogradu. Prema poslednjim informacijama, ranjeni Bajrušević ima prelom butne kosti i potkolenice i zbog toga mora na operaciju.
(Kurir)
Preporučujemo
UHAPŠEN NOVOSAĐANIN ZBOG PRIPREMANjA UBISTVA: Crnogorac bio na meti
10. 12. 2025. u 17:42
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)