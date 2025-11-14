Zločin

POZNAT IDENTITET OSUMNJIČENOG ZA MASAKR KOD BABUŠNICE: Ubijeni otac i sin

Novosti online

14. 11. 2025. u 21:05

NAKON dvostrukog ubistva u selu Zavidince kod Babušnice, osumnjičeni je uhapšen.

ПОЗНАТ ИДЕНТИТЕТ ОСУМЊИЧЕНОГ ЗА МАСАКР КОД БАБУШНИЦЕ: Убијени отац и син

Foto: Novosti

Dve osobe su ubijene, a dve su ranjene u selu Zavidnice kod Babušnice gde je danas došlo do pucnjave. Ubijeni su otac i sin. Pucnjava se dogodila oko 16 časova.

Uviđaj je u toku.

Osumnjičeni je M.S.

Žrtve imaju inicijale M.L, otac (69) godina i sin (41) godinu. Takođe, supruga ubijenog S.L je tesko ranjena u glavu tupim predmetom, dok je iz vatrenog oruzja ranjen i M.L. (44).

Uskoro opširnije

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Štednja – najpouzdaniji način da svoje planove pretvorite u stvarnost

Štednja – najpouzdaniji način da svoje planove pretvorite u stvarnost