UŽAS NA ZVEZDARI: Pijani muškarac (32) izboden i ostavljen na ulici
U ULICI Dimitrija Tucovića na Zvezdari u Beogradu, teško povređen Aleksandar R. (32) nakon ubadanja nožem.
Prema nezvaničnim saznanjima, on je uboden nožem i primljen je u Urgentni centar.
Uboden je u predelu stomaka.
Kako se nezvanično saznaje, žrtva ubadanja bila je u alkoholisanom stanju, ostavljena je na ulici i nije odavala nikakve informacije o napadaču i motivu.
Policija traga se za počiniocem.
(Telegraf)
