Zločin

UŽAS NA ZVEZDARI: Pijani muškarac (32) izboden i ostavljen na ulici

В.Н.

26. 10. 2025. u 09:33

U ULICI Dimitrija Tucovića na Zvezdari u Beogradu, teško povređen Aleksandar R. (32) nakon ubadanja nožem.

УЖАС НА ЗВЕЗДАРИ: Пијани мушкарац (32) избоден и остављен на улици

Foto SK

Prema nezvaničnim saznanjima, on je uboden nožem i primljen je u Urgentni centar.

Uboden je u predelu stomaka.

Kako se nezvanično saznaje, žrtva ubadanja bila je u alkoholisanom stanju, ostavljena je na ulici i nije odavala nikakve informacije o napadaču i motivu.

Policija traga se za počiniocem.

(Telegraf)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

GRADONAČELNIK ZAGREBA OŠTAR: Tompsonovi koncerti biće ZABRANJENI u prostorima u nadležnosti grada ako se ponovi ustaški pozdrav
Region

0 0

GRADONAČELNIK ZAGREBA OŠTAR: "Tompsonovi koncerti biće ZABRANjENI u prostorima u nadležnosti grada ako se ponovi ustaški pozdrav"

"KONSULTOVALI smo se i sa koalicijskim partnerima u Zagrebu, odnosno SDP-om, i oni se slažu sa ovim stavom. U sledećih nekoliko nedelja ćemo se dogovarati s Gradskom skupštinom oko pravila koja će važiti za sve izvođače i organizatore te propisati neprihvatljivost korišćenja tog ustaškog pozdrava i bilo kakav poziv na diskriminaciju i rasizam na koncertima i drugim događajima koji se odvijaju u prostorima kojima upravljaju gradska preduzeća i gradske ustanove - na sličan način kako je to primera radi propisano u pravilima UEFA za sportske događaje."

25. 10. 2025. u 14:01 >> 14:14

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VLAHOVIĆ OKONČAVA JUVEOVU KRIZU: Današnji rival stare dame je redovna mušterija srpskog centarfora

VLAHOVIĆ OKONČAVA JUVEOVU KRIZU: Današnji rival "stare dame" je redovna mušterija srpskog centarfora