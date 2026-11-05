TUČA POČELA NAPADOM NA NIKOLU STANKOVIĆA: Na suđenju poznatom kao "Stefan Braun pucnjava" svedočila vanbračna supruga Slavoljuba Trajkovića

SUĐENjE za pokušaj teškog ubistva radnika obezbeđenja kluba "Stefan Braun" Mira Čuljkovića i ranjavanje drugog radnika Bojana Tanasković 15. marta 2022. godine privedeno je kraju u Višem sudu u Beogradu i za 1. decembar su zakazane završne reči, a onda će biti i objava prvostepene presude.

Z. Jovanović

U ovom predmetu okrivljeni su u saizvršilaštvu Aleksandar Šćepanović, koji se tereti da je pucao u Čuljkovića na ulazu u zgradu u kojoj se nalazi klub, zatim njegov prijatelj Slavoljub Trajković, koji se sumnjiči da je podigao pištolj, kada je ispao Šćepanoviću i iz njega ispalio jedan metak i Stefan Veljović, koji se tereti da je Šćepanoviću doneo i dao taj pištolj nakon tuče u klubu, kada su izbačeni napolje. Sudilo se i Nikoli Stankoviću, ali je on pre dve godine ubijen u svojoj kući u Kaluđerici, dok je bio u kućnom pritvoru.

Na današnjem suđenju saslušana je Milica Dabović, Trajkovićeva vanbračna supruga, koja je te večeri bila sa njima u klubu i sada je ispričala kako je započeo sukob. Ona je kazala da su u "Stefan Braun" došli oko jedan sat posle ponoći, da su bili raspoloženi i šalili se sa obezbeđenjem, koje ih je pretresalo na ulasku.

- Sto pored nas su bili neki momci, njih desetak i u jednom momentu je izbila tuča. Njih 20 se sigurno tuklo, ne samo ljudi iz obezbeđenja. Napali su Nikolu Stankovića, koji je pao na pod. I ja sam pala preko njega i prekrila ga telom. Tada sam i ja dobila nekoliko udaraca. Obezbeđenje nije dobro reagovalo. Slavoljub je razdvajao momke i pokušao da smiri napad na Nikolu. U toj tuči zadobio je povredu ispod obraza i ja sam mu je ušila, imao je kopču - ispričala je svedokinja.

Ona je kazala da nije tačno da ih je obezbeđenje izbacilo iz kluba, već da je ona uzela torbicu i sama izašla na ulicu, gde je uzela taksi i otišla kući.

VELjOVIĆ OSUĐEN ZA ORUŽJE STEFAN Veljović je pre sedam dana prvostepeno osuđen u Višem sudu u Beogradu za nedozvoljeno nošenje oružja na 2,4 godine zatvora. On je to delo priznao, pa se suđenje završilo nakon dva pretresa. On je već osuđivan ranije, ali za drugo krivično delo i to na višemesečnu zatvorsku kaznu, koju je izdržao u zatvoru u Pančevu 2025. godine. I Šćepanović je osuđivan u Holandiji na osam meseci zatvora, zbog korišćenja lažne lične karte i to je izdržao tamo, a u Srbiji na 20 meseci zatvora za nedozvoljeno nošenje oružja, što je priznao i izdržao je 14 meseci te kazne. Trajkoviću se osim u ovom postupku u Višem sudu sudi i za pokušaj ubistva dede i unuka u njihovoj kući u Resniku 2025. godine.

- Neko iz te druge grupe, koja se tukla, je kamenom gađao auto i razbio šoferku, a nisam videla ko je bio u autu, samo sam čula škripu guma. Kasnije sam čula da je jedan od tih u toj grupi bio policajac, a drugi član nekog klana. Nisam videla da li je osim Nikole još neko u tuči u klubu bio oboren na pod - kazala je Milica Dapčević odgovarajući na pitanja.

Inače, u početku je i ona bila optužena u ovom slučaju, ali je nakon žalbi Apelacija za nju odbacila optužbe. U sudu je rekla da je kažnjena, iako ništa nije bila kriva, jer je tri meseca bila u pritvoru i još godinu i osam meseci je imala zabranu napuštanja mesta boravka, što joj je uticalo na posao, jer je radila na kruzeru.

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