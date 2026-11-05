Nesreće

AUTO PUN MLADIH SE ZAKUCAO U BETONSKI STUB: Najnoviji detalji teške saobraćajne nesreće kod Mladenovca

В. Н.

05. 11. 2026. u 08:44

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TEŠKA saobraćajna nezgoda dogodila se noćas, petnaestak minuta posle ponoći, u mestu Kovačevac kod Mladenovca, kada je automobil marke "pasat" beogradskih tablica izleteo sa puta i svom silinom udario direktno u betonski stub.

АУТО ПУН МЛАДИХ СЕ ЗАКУЦАО У БЕТОНСКИ СТУБ: Најновији детаљи тешке саобраћајне несреће код Младеновца

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Prema prvim informacijama, do udesa je došlo u Makovičkoj ulici kod Mladenovca, a u kolima bilo petoro devetnaestogodišnjaka. Za volanom je bio mladić N. G. (19) iz Kovačevca, a sa njim u vozilu nalazilo se još četvoro njegovih vršnjaka - suvozač F. G. (19), kao i putnici S. S. (19), I. A. (19) i N. J. (19).

Vozilo je iz za sada neutvrđenih razloga izgubilo kontrolu, sletelo s kolovoza i završilo na stubu pored puta.

Ekipa Hitne pomoći brzo je reagovala i svih petoro mladih je sa lakšim povredama prevezeno na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) u Beogradu, gde im je ukazana pomoć i gde su zadržani na daljim pregledima kako bi se isključile teže posledice saobraćajne nesreće.

Policijska patrola odmah je izašla na lice mesta i obavila uviđaj. Vozač N. G. je odmah alkotestiran i nije bio pijan.

O svemu je odmah obavešten i dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva, a protiv mladog vozača biće podneta krivična prijava. 

Tačan uzrok nesreće utvrdiće dalja istraga.

(Blic)

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