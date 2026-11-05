AUTO PUN MLADIH SE ZAKUCAO U BETONSKI STUB: Najnoviji detalji teške saobraćajne nesreće kod Mladenovca
TEŠKA saobraćajna nezgoda dogodila se noćas, petnaestak minuta posle ponoći, u mestu Kovačevac kod Mladenovca, kada je automobil marke "pasat" beogradskih tablica izleteo sa puta i svom silinom udario direktno u betonski stub.
Prema prvim informacijama, do udesa je došlo u Makovičkoj ulici kod Mladenovca, a u kolima bilo petoro devetnaestogodišnjaka. Za volanom je bio mladić N. G. (19) iz Kovačevca, a sa njim u vozilu nalazilo se još četvoro njegovih vršnjaka - suvozač F. G. (19), kao i putnici S. S. (19), I. A. (19) i N. J. (19).
Vozilo je iz za sada neutvrđenih razloga izgubilo kontrolu, sletelo s kolovoza i završilo na stubu pored puta.
Ekipa Hitne pomoći brzo je reagovala i svih petoro mladih je sa lakšim povredama prevezeno na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) u Beogradu, gde im je ukazana pomoć i gde su zadržani na daljim pregledima kako bi se isključile teže posledice saobraćajne nesreće.
Policijska patrola odmah je izašla na lice mesta i obavila uviđaj. Vozač N. G. je odmah alkotestiran i nije bio pijan.
O svemu je odmah obavešten i dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva, a protiv mladog vozača biće podneta krivična prijava.
Tačan uzrok nesreće utvrdiće dalja istraga.
(Blic)
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