DVOJICA UHAPŠENA U NOVOM SADU, ZA TREĆIM SE TRAGA: Osumnjičeni da su lažnim ugovorima oštetili firmu za više od 31 milion dinara

PO nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu policija je uhapsila pomoćnika direktora jedne firme Z. V. i N. Č, zbog sumnje da su tu firmu oštetili za više od 31 miliona dinara.

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Z. V. je osumnjičen za izvršenje produženog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica, a N. Č. je osumnjičen zbog pomaganja u izvršenju tog krivičnog dela, dok se za još jednim licem intezivno traga, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Sumnja se da je Z. V, u toku 2025. godine, na teritoriji Vojvodine, iskoristio svoj položaj pomoćnika direktora za komercijalne poslove u privrednom društvu "Naftachem Petrol" DOO Novi Sad, i da je bez znanja i saglasnosti odgovornih lica četiri privredna društva sačinio lažne ugovore o kontinuiranoj kupoprodaji motornih goriva i prateću dokumentaciju, na osnovu čega je zaposlenima u oštećenom privrednom društvu nalagao da izrade kompanijske kartice za gorivo na ime tih privrednih društava.

Kartice su zatim, kako se sumnja, predate na korišćenje drugim fizičkim licima, koja su točila naftne derivate na benzinskim stanicama oštećenog privrednog društva na teritoriji Vojvodine.

Osumnjičeni N. Č. je pomagao u izvršenju krivičnog dela, tako što je za Z. V. obezbedio pečat i blanko menice jednog od privrednih društava, a potom mu je Z. V. predao kartice za gorivo koje je on dalje koristio.

Na taj način osumnjičeni su pribavili protivpravnu imovinsku korist od preko 1.500.000 dinara, a oštećenom privrednom društvu "Naftachem Petrol" su pričinili štetu od 31.176.414,76 dinara.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i u tom roku će biti privedeni u tužilaštvo na saslušanje.

(Tanjug)

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