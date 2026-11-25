Moramo da igramo hrabro, bez straha, ističe košarkaš Bahčešehira.

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Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Luka Mitrović istakao je da će "orlovi u duelu sa Litvanijom morati da odgovore na snažan pritisak domaćina i pokažu strpljenje uprkos kratkom vremenu za pripremu.

Srbija će u četvrtak od 17.30 gostovati Litvaniji u Klaipedi, a utakmica je važna u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo. Tri dana kasnije "orlove" očekuje duel sa Italijom u Beogradu (29. novembar).

Srbija se nalazi u grupi u kojoj tri od četiri reprezentacije prolaze dalje, trenutno je druga sa skorom 6:2.

- Za nas je bitna utakmica, za njih verovatno još bitnija. Nemaju mnogo prava na kiks. Igramo protiv Litvanije, u Litvaniji. U kakvom god sastavu oni nastupili, s obzirom na trenutak u kojem se nalaze, možemo da ih očekujemo izuzetno motivisane, uz verovatno jako dobru podršku sa tribina. Mi moramo da odgovorimo na njihov intenzitet, koji će sigurno, naročito na početku utakmice, biti izuzetno visok. Moramo da odigramo hrabro, bez straha, bez prevelikog pritiska i da pokušamo da dođemo do povoljnog rezultata.

Selektor Dušan Alimpijević ponovo je morao da sastavlja ekipu u kratkom roku, uz veliki broj igrača koji nisu imali priliku da zajedno treniraju. Mitrović je ukazao na to da se reprezentacija u svakom kvalifikacionom prozoru suočava sa sličnim izazovom.

- Imam osećaj da u svakom prozoru nekako krećemo ispočetka, jer smo svaki put u drugačijem sastavu i iznova prolazimo kroz iste stvari. Velika želja postoji, a onda, u tako kratkom periodu, kada postoji velika želja, postoji i velika mogućnost za pravljenje grešaka. To je potpuno normalno, ali moramo da pokušamo da iskontrolišemo sutra, jer će oni, kao što sam rekao, sigurno biti jako agresivni i kažnjavaće svaku našu grešku. Tako da mi, i pored te velike želje, moramo da pokažemo dozu strpljenja, iskustva i kvaliteta koji svakako imamo.

U sastavu Srbije nalazi se i veliki broj mladih košarkaša, od kojih će neki prvi put nastupiti za seniorsku reprezentaciju.

- Uvek je sa tom mladošću i nekim novim licima prisutna velika želja. Odradili smo, koliko smo mogli u datim okolnostima, dva-tri dobra treninga svi zajedno. Tu dobru energiju, želju i atmosferu sa treninga treba da prenesemo sutra na utakmicu.

Zbog kratkih priprema, Srbija neće imati mnogo prostora za uigravanje taktičkih zamisli.

- Taktika sigurno ima manju ulogu nego u nekim regularnim okolnostima, kada pričamo o klupskim aktivnostima ili reprezentativnim akcijama za koje imate duži period priprema. Važan je trenutak inspiracije, ali i taj neki dodatni napor koji je potrebno uložiti da se nadomesti neuigranost. Sve to što nam nedostaje vrlo lako može da se nadoknadi dobrom energijom, dobrom agresivnošću, naročito u fazi odbrane. U napadu, vraćam se na početak – moramo da igramo hrabro.

Mitrović je dodao da mlađi igrači u nacionalni tim dolaze sa dobrim sezonama iza sebe i da je potrebno da na reprezentativnom nivou zadrže samopouzdanje.

- Većina ovih momaka, iako su mladi, za sada imaju jako dobre sezone i zato i jesu ovde. Treba samo da prenesu samopouzdanje i hrabrost koje pokazuju tokom sezone. Iako su možda mlađi i nedostaje im reprezentativnog iskustva, u ovakvim okolnostima njihov individualni kvalitet, koji su pokazali tokom sezone, potreban nam je sutra.

Kapiten Srbije govorio je i o svojoj klupskoj sezoni u Bahčešehiru, u koji se priključio kasnije, zbog čega još nije dostigao željeni takmičarski ritam.

- Sigurno da nisam u svojoj najboljoj takmičarskoj formi, s obzirom na kasno priključivanje timu i nešto sporedniju ulogu koju sam do sada imao, što je normalno usled tih okolnosti. Ali imam godina i iskustva, tako da mislim da mogu da pomognem u nekim stvarima.