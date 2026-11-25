U četiri reči: Ostoja Mijailović čestitao Partizanu pobedu u Emiratima!
Predsednik crno-belih se oglasio na društvenim mrežama.
Košarkaši Partizana priredili su veliko iznenađenje u 14. kolu Evrolige i na startu današnjeg programa šokirali Dubai u "Koka kola" areni.
Predvođeni Karlikom Džonsom i Alesandrom Pajolom, crno-beli su upisali osmu pobedu u sezoni. Iako su igrali bez pomoći povređenih Luke Vildoze, Itana Tomspona, Lamara Stivensa i nedovoljno oporavljenog Derika Vilisa, izabranici Đoana Penjaroje su u dramatičnoj završnici uspeli da ostvare značajan trijumf.
Bila je to druga pobeda za "valjak" u kratkom periodu, jer su pre tri dana u Beogradskoj areni savladali istog rivala, ali u ABA ligi.
Ovaj podvig nije propustio ni predsednik Partizana, Ostoja Mijailović, koji se oglasio odmah posle meča i na društvenim mrežama čestitao stručnom štabu i igračima na ogromnom uspehu:
- Bravo, crno-bela porodico - napisao je u poruci prvi čovek kluba iz Humske.
Sada zbog reprezentativne pauze, sledi pauza u Evroligi, pa će crno-beli prvi naredni duel imati 3. decembra, protiv Virtusa u Bolonji u 15. rundi elitnog ranga.
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