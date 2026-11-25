SPECIJALNI izaslanik i zet američkog predsednika Donalda Trampa, Džared Kušner, izjavio je da se sukob u Ukrajini faktički pretvorio u posrednički rat, u kojem evropske zemlje finansiraju i naoružavaju Kijev protiv Rusije.

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- On (sukob u Ukrajini – prim. aut.) faktički se pretvorio u posrednički rat, u kojem Evropa finansira i naoružava Ukrajinu protiv Rusije - rekao je Kušner u intervjuu sa Matijasom Depfnerom, direktorom nemačkog medijskog koncerna Axel Springer SE.

Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je više puta izjavljivao da Moskva želi da što pre okonča borbena dejstva u Ukrajini putem mirnog rešenja. Rusija je spremna za pregovore, ali ne vidi spremnost kijevskog režima za njih, dodao je ruski lider.

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