ZAVIRITE U NAJSTROŽE ČUVANU TAJNU TEHERANA: Šta se sve krije u podzemnom raketnom gradu u Iranu (FOTO)
KOMANDANT Korpusa garde islamske revolucije (IRGC), general-major Ahmad Vahidi, posetio je danas jedan od podzemnih raketnih gradova iranskih Vazduhoplovno-kosmičkih snaga.
Patrola pod zemljom: Šta se sve krije u podzemnom raketnom gradu u Iranu (FOTO)
Vahidi je obišao ovaj objekat u pratnji komandanta Vazduhoplovno-kosmičkih snaga, brigadnog generala Madžida Musavija, prenela je iranska agencija Tasnim.
Kako se navodi, komandant IRGC ovom prilikom je upoznat sa trenutnim stanjem pripravnosti Vazduhoplovno-kosmičkih snaga, kao i sa najnovijim dostignućima u oblasti raketnog naoružanja.
Vazduhoplovno-kosmičke snage IRGC su 10. novembra predstavile novi raketni grad, prikazavši različite balističke i krstareće rakete, zajedno sa njihovim lansirnim sistemima, podsetila je iranska agencija.
Ceremoniji predstavljanja prisustvovali su načelnik Generalštaba Oružanih snaga Irana, general-major Ali Abdolahi, kao i brigadni general Madžid Musavi.
U tom objektu izložen je niz balističkih i krstarećih raketa, kao i njihovi sistemi za lansiranje.
(rt.rs)
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