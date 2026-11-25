KOMANDANT Korpusa garde islamske revolucije (IRGC), general-major Ahmad Vahidi, posetio je danas jedan od podzemnih raketnih gradova iranskih Vazduhoplovno-kosmičkih snaga.

Foto: printskrin Iks@PressTV

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Vahidi je obišao ovaj objekat u pratnji komandanta Vazduhoplovno-kosmičkih snaga, brigadnog generala Madžida Musavija, prenela je iranska agencija Tasnim.

Kako se navodi, komandant IRGC ovom prilikom je upoznat sa trenutnim stanjem pripravnosti Vazduhoplovno-kosmičkih snaga, kao i sa najnovijim dostignućima u oblasti raketnog naoružanja.

IRGC commander-in-chief visits an underground missile city for the first time as the force unveils a new dual-missile launcher. Follow: https://t.co/GHI09iA8ru https://t.co/LtyVpTYcyH — Press TV 🔻 (@PressTV) November 21, 2026

Vazduhoplovno-kosmičke snage IRGC su 10. novembra predstavile novi raketni grad, prikazavši različite balističke i krstareće rakete, zajedno sa njihovim lansirnim sistemima, podsetila je iranska agencija.

Ceremoniji predstavljanja prisustvovali su načelnik Generalštaba Oružanih snaga Irana, general-major Ali Abdolahi, kao i brigadni general Madžid Musavi.

U tom objektu izložen je niz balističkih i krstarećih raketa, kao i njihovi sistemi za lansiranje.

(rt.rs)

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