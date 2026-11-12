MILJAN HOFMAN IZA REŠETAKA? Tužilaštvo traži pritvor zbog navodnog reketiranja u TC „Galerija“ uz pretnje po život i imovinu

PRVO osnovno javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je od suda da odredi pritvor Miljanu Vidoviću (34), javnosti poznatijem kao Miljan Hofman, zbog sumnje da je početkom novembra u beogradskom tržnom centru „Galerija“ pokušao da iznudi novac uz pretnje po život i imovinu.

Foto: Printscreen/Jutjub/ Dobro jutro Srbijo TV Happy

Osumnjičeni je danas saslušan u prostorijama tužilaštva povodom krivičnog dela iznuda u pokušaju koje mu se stavlja na teret, nakon što mu je prethodno bilo određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.

Prema navodima krivične prijave, incident se dogodio 6. novembra u TC „Galerija“. Vidović se tereti da je, u nameri da pribavi protivpravnu imovinsku korist, uputio ozbiljne pretnje oštećenom Ž. N. On je, kako se sumnja, zapretio da će napasti na život i telo oštećenog i članova njegove porodice, kao i na njihovu imovinu, ukoliko Ž. N. ne pristane da mu isplaćuje određene mesečne novčane iznose.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnelo predlog za određivanje pritvora po tri zakonska osnova – zbog opasnosti od bekstva, mogućnosti da boravkom na slobodi ometa postupak uticajem na svedoke, kao i zbog bojazni da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo.

Iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva navode da će u daljem toku postupka preduzeti sve potrebne dokazne radnje kako bi se utvrdilo tačno i potpuno činjenično stanje, nakon čega će biti doneta odluka o daljem postupanju.