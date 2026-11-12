Hapšenja i istraga

ZA MANIFESTACIJE KOJE SE NISU DESILE 2,7 MILIONA: U Novom Sadu uhapšen osumnjičeni za zloupotrebu položaja

Ljiljana Preradović

12. 11. 2026. u 11:26

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NA osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapšen je osumnjičeni I.B. zbog osnova sumnje da je počinio produženo krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227 Krivičnog zakonika u vezi sa članom 61 Krivičnog zakonika.

ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ НИСУ ДЕСИЛЕ 2,7 МИЛИОНА: У Новом Саду ухапшен осумњичени за злоупотребу положаја

FOTO.Lj.P.

Kako se navodi u saopštenju novosadskog Višeg javnog tužilaštva, u toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženju građana „SIGNUM", u periodu od 2021. do 2024. godine, čiji zastupnik je osumnjičeni I.B. dodeljena sredstva od Grada Novog Sada, za realizaciju pet projekta u ukupnom iznosu od 2.750.000 dinara.

- Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, a osumnjičeni je davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivao aktivnosti na projektima, odnosno održavanje manifestacija, koje se nikada nisu desile - navodi se u saopštenju VJT Novi Sad. -  Na taj način je budžetu Grada Novog Sada naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 2.750.000 dinara.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom I.Ć. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

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VIŠE javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je u nastavku akcije sprovedene 21. septembra 2026. godine, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, 12. novembra .2026. godine lišeni slobode osumnjičeni O.D.S. i D.M. zbog osnova sumnje da su izvršili krivično delo Poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost iz člana 173a. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, krivično delo Poreska utaja iz člana 225. Krivičnog zakonika i krivično delo Pranje novca u saizvršilaštvu iz člana 245. Krivičnog zakonika.

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