LJUDSKE KOSTI PRONAĐENE U BUNARU! Užas kod Smedereva, sumnja se da su to ostaci čoveka koji je nestao pre 8 godina
U JEDNOM bunaru na teriotriji Smedereva pronađene su ljudske kosti.
Kako saznaje Kurir, sumnja se da su u pitanju posmrtni ostaci muškarca čiji je nestanak bio prijavljen policiji još 2018. godine.
- Jedan čovek je pozvao policiju i rekao da je u bunaru uočio skelet. Takođe, naveo je i da pretpostavlja da su u pitanju posmrtni ostaci njegovog dede koji je nestao pre osam godina - kaže izvor i dodaje da je policija juče izašla na teren, kao i da su za izvlačenje tela iz bunara bili angažovani ronioci Žandarmerije.
- Ostaci tela su izvađeni i preneti na Institut za sudsku medicinu kako bi se utvrdio identitet. Naložena je DNK analiza koja bi trebalo da pokaže da li se zaista radi o osobi nestaloj 2018. godine - kaže izvor i napominje da u ovom trenutku ne može da se sa sigurnošću kaže kako je nastupila smrt čoveka.
- Zbog protoka vremena telo je u takvom stanju da u ovoj fazi istrage ne može da se utvrdi kako je došlo do smrti. Ne isključuje se ni mogućnost da je muškarac sam skočio u bunar ili slučajno upao ili je u pitanju nešto treće. Nakon analiza i sprovedene istrage biće jasnije šta mu se dogodilo - objašnjava sagovornik.
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