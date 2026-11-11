UHAPŠEN BIVŠI MINISTAR RADE BASTA! Osumnjičen da je „Beogradske elektrane“ oštetio za desetine miliona dinara

Kako se nezvanično saznaje, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je Rade Basta, jer je u vreme dok je bio direktor "Beogradskih elektrana" oštetio to preduzeće za desetine miliona dinara i to odobravanjem neosnovanih donacija različitim sportskim klubovima!

Foto: Printskrin Youtube/Info LIGA Ivanjica

Među ovim sportskim klubovima, kako saznajemo nema zvučnih naziva, već je reč o manjim fudbalskim i košarkaškim klubovima, pa čak i jednom konjičkom klubu.

Akcija hapšenja i pretresanja prostorija koju obavljaju pripadnici Službe za borbu protiv korupcije je u toku, a kako saznajemo, u toku je privođenje još nekoliko ljudi povezanih sa Bastinim malverzacijama.

Basta je, podsetimo, bio i ministar privrede svega 8 meseci od oktobra 2022. godine do 2023. godine kada je razrešen te funkcije.

(Kurir.rs)