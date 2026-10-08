SASLUŠAN OSUMNJIČENI ZA PALJENJE LOKALA U BEOGRADU: Tužilaštvo traži pritvor do 30 dana
PRVO osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je sudiji za prethodni postupak prvog osnovnog suda predlog da osumnjičenom M. J. (27) , kome se na teret stavlja krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti odredi pritvor do 30 dana.
Kako je saopšteno iz tužilaštva, sumnja se da je M. J. 3. oktobra oko 5.20 časova došao do ugostiteljskog objekta koji se nalazi u Beogradu, u Višnjićevoj ulici, razvalio vrata, ušao i zapaljivom tečnošću polio unutrašnjost lokala, koju je zapalio. Time je, kako se tvrdi, izazvao požar, kojom prilikom je ugostiteljski objekat pretpeo štetu velikih razmera.
Osumnjičeni M. J. je danas saslušan u prvom tužilaštvu i prema onome što je navedeno, izneo je odbranu. Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi ponovio krivično delo koje mu je stavljeno na teret.
Tužilaštvo će u toku dokaznih radnji prikupiti dokaze i utvrditi tačno i potpuno činjenično stanje na osnovu koga će doneti odluku o daljem postupanju.
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