Nesreće

POŽAR NA NOVOM BEOGRADU: Vatrogasne ekipe na terenu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 09. 2026. u 19:10

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U NOVOM Beogradu izbio je požar u kasnim popodnevnim časovima, a vatrogasne ekipe intervenišu na terenu.

ПОЖАР НА НОВОМ БЕОГРАДУ: Ватрогасне екипе на терену

Foto: Freepik/ magnific

Vatrogasne ekipe intervenišu na terenu.

Vatru gasi jedno vatrogasno vozilo sa pet vatrogasaca, a gore trava i nisko rastinje.

Požar je izbio u ulici Vajara Živojina Lukića.

Tanjug

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