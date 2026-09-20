ŽENA POGINULA KOD PANČEVA, VOZAČ POBEGAO: Velikom brzinom je pregazio na ulici
ŽENA S.M. (71) poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u naselju Skrobara kod Pančeva, kada je na nju naleteo automobmobil! Vozač automobila je pobegao i za njim se traga.
Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, koje vodi istragu, saopštili su da se saobraćajna nesreća dogodila u subotu oko 19.22 sati u Ulici maršala Tita.
- Prema do sada utvrđenim činjenicama, NN vozač, upravljajući NN vozilom iz pravca Kačareva ka Pančevu, je usled neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom i prednjim delom vozila udario pešaka S.M., koja je prelazila kolovoz van obeleženog pešačkog prelaza. Od zadobijenih povreda pešak je preminula na licu mesta - piše u saopštenju OJT u Pančevu, u kom se još i dodaje:
- Nakon saobraćajne nezgode, NN vozač je napustio lice mesta, ne obavestivši policiju, ne pozvavši Hitnu medicinsku pomoć i ne pruživši pomoć povređenom licu.
Po saznanju za događaj, na lice mesta izašao je dežurni javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, koji je rukovodio uviđajem i preduzeo neophodne dokazne radnje.
- Po nalogu tužilaštva izdata je naredba za obdukciju tela stradale osobe i druge naredbe u cilju utvrđivanja svih okolnosti slučaja i identifikovanja NN vozača - dodaje se u saopštenju OSnovnog javnog tužilaštva u Pančevu.
(Kurir)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
KRVAVA NOĆ NA KIM: Izbodene dve osobe na trgu - Policija odmah reagovala
19. 09. 2026. u 09:13
DETALjI UBISTVA U NOVOM SADU: Krvavom piru prethodila žestoka svađa
19. 09. 2026. u 08:13
SIN NOŽEM UBIO MAJKU: Stravičan zločin u centru Novog Sada
19. 09. 2026. u 07:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)