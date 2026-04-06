DRAMA NA VELIKOJ MORAVI! Muškarac ispao iz čamca i počeo da se davi

VATROGASCI-spasioci iz Jagodine izvukli su iz Velike Morave muškarca koji je ispao iz čamca i počeo da se davi, saopštio je MUP.

Situacija koja je mogla da se završi tragično, na svu sreću prošla je bez većih posledica jer su brza procena, odlučna reakcija i uigranost na terenu bili su presudni. Vatrogasci reagovali su bez oklevanja i izvukli čoveka iz vode u poslednjem trenutku.

- Ovakve intervencije ne ostavljaju prostor za grešku. Svaka sekunda nosi težinu odluke, a svaka odluka posledicu. Upravo zato, iza ove akcije ne stoji samo hrabrost, već i znanje, iskustvo i spremnost da se deluje onda kada je najteže.

Vatrogasci-spasioci ne biraju okolnosti, niti čekaju idealne uslove, izlaze na teren kada je najrizičnije, vođeni samo jednim ciljem, da nečiji život dobije još jednu šansu - navodi se u saopštenju.

