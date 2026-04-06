DRAMA NA VELIKOJ MORAVI! Muškarac ispao iz čamca i počeo da se davi

В.Н.

06. 04. 2026. u 12:40

VATROGASCI-spasioci iz Jagodine izvukli su iz Velike Morave muškarca koji je ispao iz čamca i počeo da se davi, saopštio je MUP.

Foto GSS

Situacija koja je mogla da se završi tragično, na svu sreću prošla je bez većih posledica jer su brza procena, odlučna reakcija i uigranost na terenu bili su presudni. Vatrogasci reagovali su bez oklevanja i izvukli čoveka iz vode u poslednjem trenutku.

- Ovakve intervencije ne ostavljaju prostor za grešku. Svaka sekunda nosi težinu odluke, a svaka odluka posledicu. Upravo zato, iza ove akcije ne stoji samo hrabrost, već i znanje, iskustvo i spremnost da se deluje onda kada je najteže.

Vatrogasci-spasioci ne biraju okolnosti, niti čekaju idealne uslove, izlaze na teren kada je najrizičnije, vođeni samo jednim ciljem, da nečiji život dobije još jednu šansu - navodi se u saopštenju.

(Telegraf.rs)

