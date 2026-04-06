AUTOBUS RAZNEO STAJALIŠTE U NIŠU: Pukla šoferšajbna, jedna osoba povređena (FOTO)

Jedna osoba povređena je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u 7.40 časova u Niš, kada je autobus na gradskoj liniji ka Niškoj Banji udario u autobusko stajalište na Trošarini.

Foto: J. Cosin

Prema prvim informacijama sa terena, u silovitom udaru autobus je potpuno razbio šoferšajbnu, dok je nadstrešnica na stajalištu srušena.

Konstrukcija stanice znatno je oštećena, a delovi stakla i metala rasuti su po kolovozu.

U ovoj nezgodi povređena je jedna osoba koju je prevezla Hitna pomoć, ali za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda. Pretpostavlja se da je reč o putniku ili prolazniku koji se u trenutku nesreće nalazio u blizini stajališta.

Na lice mesta odmah su izašli pripadnici policije i Hitne pomoći, koji su obavili uviđaj i zbrinuli povređenog. Saobraćaj na ovom delu grada bio je otežan tokom intervencije.

Uzrok nesreće za sada nije poznat, a više detalja očekuje se nakon završetka policijske istrage.