AUTOBUS RAZNEO STAJALIŠTE U NIŠU: Pukla šoferšajbna, jedna osoba povređena (FOTO)
Jedna osoba povređena je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u 7.40 časova u Niš, kada je autobus na gradskoj liniji ka Niškoj Banji udario u autobusko stajalište na Trošarini.
Prema prvim informacijama sa terena, u silovitom udaru autobus je potpuno razbio šoferšajbnu, dok je nadstrešnica na stajalištu srušena.
Konstrukcija stanice znatno je oštećena, a delovi stakla i metala rasuti su po kolovozu.
U ovoj nezgodi povređena je jedna osoba koju je prevezla Hitna pomoć, ali za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda. Pretpostavlja se da je reč o putniku ili prolazniku koji se u trenutku nesreće nalazio u blizini stajališta.
Na lice mesta odmah su izašli pripadnici policije i Hitne pomoći, koji su obavili uviđaj i zbrinuli povređenog. Saobraćaj na ovom delu grada bio je otežan tokom intervencije.
Uzrok nesreće za sada nije poznat, a više detalja očekuje se nakon završetka policijske istrage.
UDES NA MOSTARSKOJ PETLjI: Povređen motociklista, stvaraju se veliki zastoji
04. 04. 2026. u 20:28
NESREĆA NA SURČINSKOM PUTU: Povređen muškarac
04. 04. 2026. u 10:11
SAOBRAĆAJNA NESREĆA U ČEVLjANOVIĆIMA: Policija odmah reagovala
03. 04. 2026. u 21:39
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
