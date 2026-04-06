Nesreće

AUTOBUS RAZNEO STAJALIŠTE U NIŠU: Pukla šoferšajbna, jedna osoba povređena (FOTO)

Jelena Ćosin

06. 04. 2026. u 09:42

Jedna osoba povređena je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u 7.40 časova u Niš, kada je autobus na gradskoj liniji ka Niškoj Banji udario u autobusko stajalište na Trošarini.

АУТОБУС РАЗНЕО СТАЈАЛИШТЕ У НИШУ: Пукла шофершајбна, једна особа повређена (ФОТО)

Foto: J. Cosin

Prema prvim informacijama sa terena, u silovitom udaru autobus je potpuno razbio šoferšajbnu, dok je nadstrešnica na stajalištu srušena.

Konstrukcija stanice znatno je oštećena, a delovi stakla i metala rasuti su po kolovozu.

Foto: J. Cosin

U ovoj nezgodi povređena je jedna osoba koju je prevezla Hitna pomoć, ali za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda. Pretpostavlja se da je reč o putniku ili prolazniku koji se u trenutku nesreće nalazio u blizini stajališta.

Na lice mesta odmah su izašli pripadnici policije i Hitne pomoći, koji su obavili uviđaj i zbrinuli povređenog. Saobraćaj na ovom delu grada bio je otežan tokom intervencije.

Uzrok nesreće za sada nije poznat, a više detalja očekuje se nakon završetka policijske istrage.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
