TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

Tramp je u razgovoru za Aksios naveo da je član posade preživeo više od 24 sata u planinama uprkos povredama, pre nego što je spasen u subotu u operaciji u kojoj je učestvovalo oko 200 pripadnika specijalnih jedinica.

Prema njegovim rečima, iranska vojska oborila je avion F-15 raketom ispaljenom sa ramena, dodajući da su "imali sreće".

Oficir se, kako je naveo, skrivao u pukotini u planini, a američka vojska uspela je da ga locira uz pomoć tehnologije i prikupljenih podataka o njegovoj poziciji.

Tramp je rekao da je član posade nakon katapultiranja iz aviona poslao kratku poruku: "Slava Bogu", dok je američki bezbednosni zvaničniknaveo da je tačnija formulacija bila "Bog je dobar“.

Američki ministar odbrane Pit Hegset takođe je upotrebio frazu "Bog je dobar" u objavi na društvenoj mreži X.

Tramp je ocenio da je izjava zvučala kao nešto što bi rekao musliman, ali je dodao da su osobe koje poznaju oficira potvrdile da je reč o veoma religioznoj osobi.

Zvaničnik američkog Ministarstva odbrane potvrdio je da u početku nije bilo jasno da li je oficir zarobljen, ali da je kasnije utvrđeno da je živ i na slobodi.

Predsednik SAD naveo je i da je pilot istog aviona spasen ranije, tokom dana i pod jakom vatrom iranskih snaga.

Prema navodima američkog zvaničnika, prva operacija izvedena je brzo i tokom dana, dok je druga sprovedena noću, nakon uspostavljanja privremene baze unutar Irana.

Dva člana posade bila su udaljena nekoliko kilometara jedan od drugog, dok su, prema istom izvoru, stotine pripadnika iranske Revolucionarne garde bile raspoređene na terenu.

